Violento desalojo policial al Movimiento 25 de Mayo en Quitilipi

Eliana Meza, Movimiento 25 de Mayo, se comunicó con elDIARIO de la Región para explicar la problemática que llevó a 70 familias que componen la organización a manifestarse en la ruta 16, donde se produjo un violento desalojo por parte de la Policía local.

“Nosotros venimos luchando desde enero por mejoras en las condiciones de trabajo. En ese momento, iniciamos un acampe frente a la Municipalidad por un aumento para quienes tenían contratos PAM de 1.000 pesos por 80 horas de trabajo al mes”, indicó. «Logramos que el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, interviniera. Nos pidió que elaboremos proyectos de obras que serían bajados por la provincia”, comentó.

Tal como se había acordado, el Movimiento presentó los proyectos de intervención en la localidad. “Llevamos adelante la construcción de veredas y otras obras, a través de la Asociación Civil 25 de Mayo. Teníamos la promesa de pago la semana, pero no se depositó, por lo que iniciamos un reclamo en media calzada de la ruta 16. Allí se presentó una señora, Alicia Sosa Boy, que nos dijo que venía de parte del gobernador y que el martes estarían depositados los fondos. Ayer, nos comunicamos con el comisario de la localidad, le pasamos nuestro CBU para que revise si estaban los fondos, y no estaban.

“Esperamos que nos depositaran ayer (miércoles) y nada. Hoy, decidimos llevar el reclamo a la ruta, y cortar otra vez media calzada de la ruta 16. Pero a los 15 minutos llegó la Policía con la orden de desalojar la ruta. Nos tiraron con agua fría y balas de goma. Hubo compañeros que estuvieron perdidos en el monte por dos horas”, relató.

Meza aclaró que las familias sólo están pidiendo que se les cumpla con lo que el Gobierno les prometió: “Hay familias que están viviendo bajo lonas. Acá no hay ni para hacer changas”, detalló respecto de la realidad que está viviendo en la localidad.

Aseguró que esperan que los depósitos se hagan en las próximas horas porque la situación es angustiante. “Si no nos mata el virus, nos mata el hambre o la Policía”, aseguró.