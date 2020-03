Viviana Robles: “Celebramos el sobreseimiento, pero esta fue una clara persecución”

En la jornada de ayer, se conoció que las militantes del colectivo feminista, Débora Páez y Viviana Robles fueron sobreseídas de la causa de criminalización durante un pañuelazo realizado frente a la iglesia Catedral de nuestra ciudad y en la cual representantes religiosos las denunciaron por agresiones y vandalismo.

Al respecto Robles expresó a este matutino: “Lo celebramos porque hemos peleado mucho por este sobreseimiento, cuando realmente no habíamos hecho nada, por lo que fue una absoluta persecución de este tipo de gente, misógina, homofóbica. En mi caso fui a declarar varias veces porque me encargaba de refutar las pruebas que los denunciantes presentaban, por ejemplo, los videos, donde yo demostré la postura intimidatoria de los patovicas de la iglesia”.

“Por suerte se probó que todo lo denunciado fue mentira, ya que se decía que yo agredí a Alejandro Mainetti, lastimándolo en el tobillo, el antebrazo, cuando en realidad él es el que me empuja. Hemos insistido mucho porque no había nada en las pruebas que presentaron. Incluso la marcha se realizó en la avenida no en la vereda de la iglesia, todo es mentira, falso y sin ningún sostén judicial, ni siquiera debieron haber tomado la denuncia”, indicó.

SIN JUICIO ORAL

Robles argumentó que en las propias palabras del fiscal Valdivia, “descartó las posibilidades de juicio oral”, la militante agregó que “este accionar solo fue con el fin de intimidar al colectivo feminista. Tras el sobreseimiento estamos conformes porque después de lo sucedido sufrimos un sinfín de agresiones e insultos de parte de la sociedad, cosa que en mis años de militancia jamás lo había pasado y me pregunto si esto se va a resarcir con este sobreseimiento”, remarcó.

CELEBRAMOS EL SOBRESEIMIENTO

“Realmente lo celebramos porque de no salir, es como que quedaba abierto un antecedente judicial que podía perjudicar al colectivo feminista y que en otra manifestación se impute a otras compañeras por absolutamente nada. Esto ha sido una denuncia falsa, porque si no pudieron dar pruebas y las que presentaron eran falaces es porque mintieron. Yo soy muy respetuosa de la fe de las personas, pero no lo soy con los mercenarios de la fe”, remarcó Robles.

APOYO DEL EJECUTIVO

Por último, la militante feminista agradeció el apoyo de la secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, Silvina Pérez: “Agradezco la intervención de la secretaria porque nos convocó cuando asumieron tanto a mi como a Débora Páez para interiorizarse del caso y tomaron cartas en el asunto. Esto lo valoro y lo menciono porque cuando inicio esta causa estábamos absolutamente solas, así que les agradecemos muchísimo por recibirnos y asesorarnos en su momento”, finalizó.

EL HECHO

En enero del 2019, se realizó una convocatoria nacional y local a modo de “pañuelazo” y marcha en repudio a lo ocurrido con la niña abusada y embarazada a la que dilataron su derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y negaron el procedimiento con un parto forzado. Hecho similar ocurrió en la provincia, pero con las consecuencias trágicas y muy posibles de la muerte tanto de la niña como del bebé poco desarrollado.

Durante el pañuelazo que fue en la plaza central, se decidió, tras un consenso espontáneo de quiénes se convocaron, hacer una marcha recorriendo las instituciones eclesiásticas que apoyan el discurso en contra de la ILE y la Educación Sexual Integral (ESI). La multitud pasó por la Catedral y luego trazó un recorrido por una de las iglesias evangelistas que se encuentran por la avenida 25 de Mayo, cuando fueron intimidadas por un grupo de hombres “que se acerca y nos empieza a empujar. No pudimos terminar la pintada porque nos rodearon” y agregó que las personas estaban adentro del edifico y en la vereda, al parecer refaccionando el espacio. “Había mucha gente, hacen un cordón y nos empiezan a empujar. Sí hubo un forcejeo, las agresiones físicas fueron por parte de los integrantes de la iglesia”, manifestó.