Voloj: «El Defensor del Pueblo debe atender el clamor ciudadano,  pero a la vez ser un colaborador crítico del Estado”

Luego de asumir como el nuevo Defensor del Pueblo de Chaco, Bernardo Voloj expresó a la prensa los puntos más importantes que abordarían junto a su equipo para desenvolverse en este cargo de la función pública, “realmente me sentí muy honrado con la elección, luego de un proceso que duro casi un año, en un hecho inédito porque se llevó a cabo durante la pandemia, pero donde se destacó la transparencia, la legitimidad ante la gran calidad de candidatos y candidatas al cargo, donde cada uno, con distintos perfiles, distintas trayectorias y trascendencias; podía ser una gran elección, por lo que entiendo que se demoró tanto en definirse al titular de la Defensoría del Pueblo”.

A su vez, Voloj añadió que este “es el mayor desafío profesional” de su carrera, “He estado en distinto lugares, pero ser Defensor del Pueblo implica, por un lado, ser una institución que tiene que brindar reportes a la ciudadanía, ya que esta pensada para ser un puente entre el Estado y el clamor ciudadano; pero también ser un colaborador crítico de éste.

Aquellos que me conocen saben que yo tengo una pertenencia ideológico-partidaria pero que eso queda de alguna manera en segundo plano porque acá lo que prima y se busca es fortalecer el derecho individual y colectivo de la ciudadanía, pero de nada sirve tirarle piedras constantemente al Ejecutivo si la respuesta no llega porque entendemos que a mejor Estado mejor respuesta. Esta es la visión con la que encaramos esta función y el porque decidí involucrarme en el proceso”, remarcó.

OBJETIVOS

Al ser consultado como fue el inicio de esta gestión, el Ombudsman afirmó, “nos encontramos con una Defensoría, que por la pandemia estuvo casi un año cerrada. Con particularidades propias que había dentro del organismo. Encarando con un perfil diferente quizás al que tenía el defensor anterior, quien realizó un trabajo respetable, pero nosotros con una visión diferente en efecto de trabajar en varios ejes, como la modernización, que refiere a la actualización de temáticas, de áreas especificas que tengan una mirada integral y humana de cada uno de los temas que se llevan a cabo. También lo vinculado a la conectividad, ya que la pandemia aceleró los procesos digitales y las necesidades de ser ciudadanos democráticamente digitales. Debemos romper esa brecha, que divide quien está en el sistema digital y quien no, a lo cual considero que falta muchísimo para alcanzar un estándar de lo ideal.

Otro eje importante es la territorialidad, ya que este organismo no puede estar circunscripta únicamente en una oficina del centro de Resistencia, por lo que trabajamos en recorrer todo el territorio provincial. También debemos reforzar los vínculos tanto con el Estado provincial, municipal, judicial, legislativo; incluso con las universidades y casas de estudio.

Con el equipo de trabajo reforzamos otras áreas con profesionales de distintas ramas para brindar esta mirada integral porque hay nuevos derechos que necesitan de una mirada especial y sensible, en especial en nuestro rol de peticionar en pos del derecho de los ciudadanos frente a cualquier situación de avasallamiento o silencios de parte del Ejecutivo.

Otro objetivo claro que tenemos es el de que la gente nos siga conociendo, que sepan para que esta la Defensoría del Pueblo, como los puede ayudar, asesorar, asistir, brindar respuestas, etc; que sepan que podemos peticionar, recomendar, solicitar informes y sobre todo generar los espacios de dialogo y como última instancia la vía judicial, pero que la situamos como última opción porque tratamos de evitarla, entendiendo que hay otras alternativas para conseguir las respuestas”.

TEMATICAS

Voloj pormenorizó en los tópicos que se vienen encargando desde la asunción en marzo, “es muy amplio el abanico de temas, pasando

Por cuestiones que tratan de derecho individuales, como algún reclamo por servicio técnico que no se puede prestar en la calidad que el usuario considere, también la prestación de medicamentos, entre otros; pero también a cuestiones de índole colectivo como la de las tierras, de comunidades originarias, lo referido a la temática de discapacidad, por supuesto lo ambiental, un campo del cual provengo y al cual puedo brindar una mirada especial para conseguir sustentabilidad.

Pero uno de los temas que tuvo mucha movilidad ciudadana como es lo referido a los créditos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) automotor, donde hubo realmente un aumento abusivo, confiscatorio de las empresas de este tipo de auto planes. Nosotros en sintonía con otras Defensorías hicimos presentaciones tanto al Banco Central como a legisladores nacionales y provinciales para ver este tema. Se trabajó a nivel federal para ver herramientas judiciales y así lograr evitar que las cuotas sigan subiendo y que cualquier pago no sea superior al 30%. Hasta se consiguió una prórroga hasta fines de agosto.

Lo que tiene que ver con el ambiente y su preservación también nos compete, hemos intercedido en Colonia Benítez, con el intento de desmonte frente a la reserva Los Chaguares. También en la zona del Caraguata, en busca de generar una mesa de trabajo con los distintos sectores estatales intervinientes para plantear que hacer con el parque, ya que la presión ciudadana reclama por una reserva natural de una vez por todas». En lo que refiere a lo regional, Voloj comentó, «junto a las Defensorías de Santa Fe, Entre Ríos, Posadas y Corrientes estamos elaborando un documento referido a esta cuestión grave y extrema que esta sucediendo en el Río Paraná, solicitando un petitorio de acción para las autoridades nacionales».

El funcionario adelantó que uno de las gestiones más importantes que vienen trabajando con otras Defensorías, como con el gobierno provincia es la de lograr una tarifa energética diferenciada para las zonas cálidas durante todo el año, “venimos pujando con una asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, para generar miradas y representaciones en el plano federal”, apuntó.

En lo que tiene que ver con las denuncias de violencia institucional de parte de ATE, en ciertos municipios del interior, Voloj explicó, “desde que el gremio nos planteó la situación estamos buscando restablecer el dialogo, entre las partes. Iniciando instancias de negociación con algunos intendentes, dado que buscamos respetar la autoridad municipal. Porque si bien velamos por los derechos de los trabajadores, la realidad es que como incompetencia laboral no tenemos intervención, pero si podemos intervenir para evitar la violencia institucional, los maltratos y todo tipo de cuestión que afecten a los trabajadores. Entendemos que es necesario una mirada mucho más moderna y avanzada donde no se repitan este tipo de situaciones porque no le hacen bien a nadie y generan una suerte de vacío entre la ciudadanía y el propio estado”.

ACEFALIA EN LA DEFENSORÍA

DEL PUEBLO DE LA NACIÓN

Voloj puntualizó a elDiario de la Región que hace más de diez años que no se cuenta con un ombudsman a nivel nacional y que por eso se creó la asociación civil con varios defensores de varias provincias, «desde el 2009 esta vacante al Defensoría del Pueblo de la Nación, es decir que no existe un Defensor del Pueblo de la Nación; si existen adjuntos, pero la Defensoría no cuenta con una legitimación activa, por lo que no puede presentarse judicialmente en una causa. Es por eso que se creo, frente a este vacío y de una gravedad institucional tremenda, una asociación de Defensores del Pueblo de la Republica Argentina, para generar miradas y representaciones federales, ya que lamentablemente en el 2018, la Corte Suprema de Justicia estableció que los ombudsman provinciales no pueden intervenir en temáticas nacionales, lo cual es una limitación muy grave en lo referido a lo judicial, pero intentamos sortear estas barreras en pos de velar por los intereses de los ciudadanos».

GESTIÓN

Por último, el Defensor del Pueblo brindó un breve balance de estos meses de gestión, “apuntamos a utilizar los recursos que ya el Estado tiene. Destacando entre ellas a Tu Gobierno Digital.

Estamos en un proceso de modernización casi total de la Defensoría porque antes todo se hacía a la vieja usanza, es decir con papel, lápiz y birome. Lo cual considero que tiene que desaparecer porque queremos ser sostenibles y eficientes, mejorar procesos y asegurar transparencia hacia la ciudadanía, a la cual le debemos estar donde estamos.

Algo que celebró es el convenio rubricado con el Superior Tribunal de Justicia para que los juzgados de Paz de toda la provincia sean receptoría en temáticas de incumbencia para la Defensoría; con esto los ciudadanos que vivan alejados de la capital puedan acudir a nosotros. Una vez que se concrete esto daremos un gran paso hacia una verdadera descentralización.

El principal desafío es que la gente sepa para que estamos, como podemos servir, siempre trabajando con las premisas de ser un puente entre ellos y el Estado y a su vez un colaborador critico de éste”, finalizó.