Vuelve a Resistencia Katarro Vandáliko para festejar sus 35 años de trayectoria

El 10 de abril, volverá a Resistencia la legendaria banda punk Katarro Vandáliko, con un espectáculo en V8 Bar (Ayacucho 42), a partir de las 22. Las entradas anticipadas ya se pueden conseguir escribiendo al Whatsapp 3624715051.

En 2026 la banda de punk rock Katarro Vandáliko sale de gira por el país con una doble motivación: por un lado tocar las canciones de su último trabajo discográfico En el lado b del corazón y, por el otro, celebrar sus 35 años de existencia.

Formados en Tandil en 1991, sus integrantes son Mattbuzz en voz y guitarra, Juan Papponetti en guitarra y voces, Martín Estevez en bajo y coros, y Agustín Calonge en Batería. El grupo tiene varios discos en su haber: Buenos muchachos (2000), Llegando al límite (2002), Té de estilo (2005), Contrareloj (2008), El sonido de tú tiempo (2011), el DVD 20 años en vivo (2013) y En el lado b del corazón (2025).

El grupo ha compartido escenario con casi todos los referentes históricos del género como Buzzcocks, The Lurkers, G.B.H., The Boys, Marky Ramone, The Dickies, 2 Minutos, Attaque 77 y muchos otros, además de haber tocado en los más importantes canales de la televisión argentina. También se han embarcado en varias giras nacionales y países como Uruguay, Paraguay, Chile y México.

El recital del 10 de abril en el V8 de Resistencia promete ser una noche inolvidable cargada de melancolía con un amplio recorrido por la discografía de esta banda que ha aportado tantos clásicos al punk argentino. Las bandas locales que abrirán la noche serán Pasando Vergüenza y Don Diego.