Vuelve el Patio Folclórico y Chamamecero a La Fábrica Cultural

Este sábado, desde las 20, La Fábrica Cultural abre sus puertas para una nueva edición del Patio Folclórico y Chamamecero. El encuentro celebra las raíces litoraleñas con música en vivo, danzas, feria gastronómica y actividades para toda la familia. Con entrada libre y gratuita.

El Patio Folclórico y Chamamecero de La Fábrica Cultural es un espacio de encuentro comunitario donde la música, la danza y la gastronomía se entrelazan para celebrar la identidad del litoral. Inspirado en la tradición de los patios familiares, este evento recupera la esencia de compartir en ronda, con guitarras, acordeones y el zapateo como protagonistas.

Aquí, el chamamé y las danzas folclóricas no son solo espectáculos: son expresiones vivas que transmiten historias, afectos y memoria colectiva. El patio se convierte en un punto de reunión abierto, diverso e inclusivo, donde artistas, vecinos y visitantes se reconocen como parte de una misma cultura que se mantiene vigente porque se baila, se canta y se comparte.

Con cada edición, La Fábrica Cultural reafirma su compromiso de fortalecer las tradiciones locales, apoyar a los hacedores culturales y ofrecer un espacio donde la comunidad pueda reencontrarse con sus raíces, disfrutando de la calidez y la alegría que solo el folclore y el chamamé saben dar.

El programa

Grupos y talleres de danza: grupo de danza “Flor de lapacho”, Alma Floclórica, grupo de danza “Nasqui” de Tirol, Raíces de Tradición de Lapachito, grupo Enlazados en mi Alma de Resistencia y ballet Zitto Segovia de Fontana.

En la parte musical, nos acompañaran: Ulises Azcona , Valeria Villalva, Aldana Brites, Fernando Alfonso, Alexis Sena con el acordeón junto a Luana Sena. A través del INAMU, estarán presentes Carolina Vidarte y Tesis Trio. La conducción estará a cargo de Vanina Barrios.

“El patio es un lugar donde la cultura vive porque se baila, se canta y se comparte. Es una forma de reencontrarnos con nuestras raíces y con la alegría de estar juntos”, expresaron desde la organización.