X Marcha del Orgullo en Resistencia: “Democracia si, ni un paso atrás”

Convocada por la comunidad LGTBIQNB+, año tras año esta convocatoria va sumando gente y apoyo, y se constituye como un espacio de encuentro y de reflexión, pero también de alegría, festejos y diversión por los derechos conquistados.

Ursula Sabarece, militante travesti y presidenta de la fundación furia travesti, comento a elDIARIO: “Se viene manifestado por muchos años, y estas manifestaciones populares con gran diversidad es acompañado de sectores que antes no lo podíamos ver” y agrego “son compañeros y compañeras que están convencides que el camino es defender los derechos” tras una convocatoria acompañada por militantes, activistas y asociaciones y movimientos populares.

Además, en conversación con elDIARIO sostuvo la importancia de la presencia de todos los sectores, ya que “es acompañar la transición de las disidencias y ver cómo podemos construir entre todes una mejor sociedad para que podamos disfrutarnos y manifestarnos libremente sin que nadie nos diga como tenemos que ser, vestirnos o a quien debemos amar”.

Para finalizar la activista comento la alegría del “estar acá, encontrarnos y estar presentes” y explico: “La alegría no significa que está todo bien, lo transformamos al reclamo con alegría; porque vivimos y seguimos viviendo todavía una sociedad que odia, que golpea que violenta y que abusa de su privilegio de la heteronorma patriarcal machista”, “hoy tenemos, con estas personas que estamos acá, ir tumbando a ese gran monstruo que es el patriarcado”.

Los festejos y la lucha por una sociedad más inclusiva e igualitaria no se abandonan y por este motivo, entre las demandas de este año se encuentran: Ley Integral Trans; Ley Antidiscriminatoria Nacional; Sí al lenguaje inclusivo y las subconsignas: basta de discursos de odio ¡Basta de ajuste!; Sin presupuesto no hay igualdad real; Trabajo sexual es trabajo; No más persecución a nuestros espacios, basta de crímenes de odio; ¿Dónde está Tehuel?; Ley de gestación solidaria para proteger a todas las personas involucradas; ESI no binaria en todas las escuelas; Basta de genocidio travesti trans; respeto a las niñeces y adolescencias trans; respeto a la diversidad corporal; Por ámbitos deportivos inclusivos; Basta de racismo, xenofobia y sexismo; Trabajo para todes, sin precarización, licencias igualitarias; Cumplimiento del cupo trans, Fuera el FMI y sus políticas de ajuste; Legalización de la marihuana. Despenalización de la tenencia simple de las sustancias psicoactivas; Libertad a Milagro Sala y demás preses polítiques; Derogación de los códigos contravencionales y de faltas; Inmediata aplicación de la nueva Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis virales, ITS y Tuberculosis; Indetectable es Intransmisible ¡Exigimos la Cura Ya!; Las familias son diversas. Adopción sin discriminaciones. Estado laico Por un poder judicial con perspectiva de género y diversidad.

Multisectorial Disidente

La Marcha del Orgullo se realiza todos los años en noviembre, en conmemoración a la primera asociación que nació en Buenos Aires en la década del 60 para dar visibilidad a las disidencias sexuales.

Este año, desde octubre, comenzaron a marchar en diferentes puntos del país y continuó durante noviembre y diciembre como una estrategia.

En la provincia se formó la Multisectorial Disidente que nuclea a varias organizaciones sociales, políticas e individualidades que trabajan en la preparación de estos eventos tradicionales y en el pedido constante por el cumplimiento de leyes y por los derechos e igualdades que no se concretan en la realidad.

En el contexto de la 10º marcha del orgullo, se realizó el conversatorio orgullo disidente, donde lograron reivindicar loa logros en temática de género y diversidad, pedir y reclamar por los derechos que aun faltan.

Del conversatorio participaron la Vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, la Secretaria de Derechos Humanos y Genero, Silvana Pérez, y la Subsecretaria de Genero y diversidad, Delia Pérez.

“Elegimos la visibilidad”

En el marco de la marcha, las travas, trans en acompañamiento con el colectivo LGBIQ+ elevaron sus voces en un documento bajo la cosigna: “BASTA de Travesticidios, transfemicidios y No más Crímenes de ODIO hacia la población TLGBIQ+ es por ello que ayer, hoy y siempre elegimos la visibilidad”

En el documento sostienen: “Nos mostramos sin miedo porque queremos ser escuchades, porque en la oscuridad de los armarios no crece la vida, porque es nuestro deber seguir reivindicando, en honor de las que lo hicieron antes y para dar el testigo a las que lo harán después. Reclamamos el espacio que el cisheteropatriarcado nos niega y que no nos vamos a dejar arrebatar. Cada día estamos más presentes, porque la visibilidad nos da fuerza y nos une en la reivindicación de nuestra identidad no cisnormativa”.

“Somos mujeres y hombres, y también somos personas no binarias. Negar nuestra existencia no anula nuestra realidad. La aceptación social de quienes somos avanza, pero aún son muchas las barreras que nos separan de la plena igualdad. Elegimos la visibilidad como arma contra la discriminación, como instrumento de ruptura del círculo vicioso entre ocultamiento y TLGBIQODIO”

“Reivindicamos la existencia de la infancia y la juventud travesti, trans. La realidad de las personas trans menores de 18 años no debe ocultarse por más tiempo en nuestro sistema educativo. Por eso exigimos la implementación real de la ley de Educación Sexual Integral aprobada en 2006 y negada en todos los ámbitos educativos, invisibilizandonos, dando una sexualidad reproductiva y herteronormativa”.

“Les niñes y les cuerpos disidentes deben ser escuchades y respetades, pero también la sociedad del futuro ha de ser educada en su conocimiento. El respeto del mañana nace de nuestro presente pero las instituciones siguen sin dar un paso al frente en la aceptación de sus responsabilidades, dejando los derechos fundamentales de nuestras niñas, niños, niñes y jóvenes expuestos a decisiones arbitrarias”.

“Reclamamos una diversidad real en el mundo laboral. Somos demasiadas las personas trans que se ven obligadas a elegir el sistema prostituyente a un empleo formal y genuino. Denunciamos al GOBIERNO de Mauricio Macri por la implementación de la reforma previsional que nos sigue vulnerando y llevando a la pobreza, al GOBIERNO PROVINCIAL Y MUNICIPAL que no implementa la ordenanza para el cupo de inclusión laboral trans y no garantiza nuestro derecho ni crea puestos de trabajo para nosotres como colectivo vulnerable que somos”.

GALERÍA DE FOTOS