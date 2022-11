XI Marcha del Orgullo en Corrientes: “Vivimos en una provincia que no sabe abrazar y cuidar a sus hijes”

Contra todo pronóstico, bajo la lluvia y los truenos, la comunidad LGBTTTIQNB+ marchó por las calles correntinas este domingo. La XI Marcha del Orgullo de Corrientes inició en el anfiteatro José Hernández, en plena costanera. Apenas se movió media hora más tarde la convocatoria a la concentración, esperando a que el mal tiempo cesara. Sin embargo, con banderas, vestimentas, música y alegría pintaron de arco iris el día gris.

La carga política trascendió el largo recorrido de la marcha, que cruzó todo el macrocentro correntino. El sábado, hubo un plenario con charlas y talleres cuyas conclusiones formaron el documento final que se leyó al final de la movilización. El colectivo de la disidencia sexual hace red regional por estos lados: cuando se marcha en Corrientes, Resistencia también cruza el puente; y viceversa. Así sucederá el 10 de diciembre, cuando toque marchar del lado chaqueño. Además, las capitales se convirtieron en epicentro de las otras localidades, que también se van sumando con sus propias convocatorias, como sucede en Itatí o Sáenz Peña.

El evento cultural de cierre se trasladó por el agua al ya icónico lugar las fiestas de la diversidad sexual correntina Asalto Manyin -así como de otras propuestas similares-, el Patio Cultural Biblioteca Mariño.

Lo importante, y que fue la consigna que unió la marcha “Circo no, derechos sí. La deuda es con nosotres”, se compartió el documento final al que accedió elDIARIO de la Región de manos de la organización.

EL DOCUMENTO

Inició con largo agradecimiento a quienes protagonizaron el arduo trabajo de organizar la acción política desde julio. “Acá estamos, las travas, las marikas, las tortas, les transfeminismos presentes, ahora y siempre. Desde la Fuerza Transfeminista Correntina, frente conformado por diferentes agrupaciones, políticas, sociales y autoconvocades de las distintas localidades de la provincia de Corrientes abrazadas bajo una misma bandera, la de las luchas colectivas, para celebrar hoy nuestra décima primera marcha del Orgullo LGTBIQNB+”, se presentaron.

Con la modificación necesaria a último momento el frente organizador expresó su “profundo dolor por haber despedido la presencia física de la compañera Hebe de Bonafini”. “Hoy como siempre, honramos y reinvindicamos su lucha y su fuerza, y nos hermanamos con los ideales y el espíritu de los 30.400 compañeres desaparecides”, expresaron.

“Desde la Fuerza Transfeminista, queremos insistir en la urgencia de defender nuestra democracia. Nos hermanamos en todas las luchas colectivas que defienden la democracia y compartimos el más profundo repudio a todas las formas de discursos, actos y políticas del odio que van en contra del pacto democrático. Repudiamos enérgicamente el intento de magnicidio contra nuestra vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), y creemos que estos acontecimientos son inadmisibles en el marco de nuestras instituciones”, expresaron.

“Venimos a insistir que la sociedad correntina está en deuda con las travas, las tortas, les compañeres no binaries, las infancias trans, las personas intersex, las maricas y todas las disidencias que pisamos y laburamos el suelo de corrientes. Vivimos en una provincia que no sabe abrazar y cuidar a sus hijes disidentes. La idiosincrasia y la provincia de Corrientes no sabe ni quiere saber nada del amor de las travas, del amor de las maricas, del fuego de las disidencias”, manifestaron.

“Estamos hartes de ser el chiste de una sociedad vetusta, machista y patriarcal que violenta y asesina a sus propios hijes, porque nosotres también somos corrientes. Esta fiesta que somos nosotres, nosotras y nosotros, también es una fiesta correntina”, exclamaron.

PEDIDOS

Entre las exigencias al Estado y la sociedad pisaron fuerte: la creación de un observatorio provincial de las personas del colectivo en inequidad habitacional, conformado por asociaciones civiles, sociales y entes nacionales. Un ente regulador para el real acceso a la vivienda y cambiar los formularios de registros de acceso a la vivienda, que contemple a las disidencias y que respete una perspectiva no biologicista.

Exigieron la adhesión y la “real implementación del cupo laboral travesti trans, con inserción en sector público y privado”. Además, sostuvieron: “La Educación Sexual integral está en peligro ante un posible triunfo de la derecha; por esto es que también marchamos por una real implementación de la ESI en las instituciones educativas. Con perspectiva de géneros, no biologicistas, no binarias, y no heterosexual”.

Pidieron acceso humano y público a la salud integral y, en particular, a la salud mental.

Recordaron que ayer, 20 de noviembre, fue además el día internacional de la memoria travesti trans. “Exigimos el cese de la violencia hacia las disidencias en toda su extensión, así como también el reconocimiento y la valorización histórica de las experiencias de les adultes mayores LGTBIQNB+”.

Pidieron la creación de Consejo social de políticas de género y diversidad de la provincia, indicando que “una ley de paridad no es incluyente para las disidencias trans”. “Insistimos en una Ley integral trans hecha por y para las disidencias, con el cumplimiento efectivo de la ley de identidad de género, la ley antidiscriminatoria, la ley de VIH, tuberculosis e ITS. Exigimos la creación del queremos el tratamiento y aprobación de la ley provincial de protocolo contra la violencia de género en el empleo público, basta de prácticas y crímenes de odio, necesitamos frenar la impunidad con que nos violenta”, agregaron.

El colectivo además se sumó al acompañamiento a las familias y sobrevivientes querellantes en casos de abuso sexual en infancias y adolescencias. “La vergüenza, el miedo y el silencio deberán cambiar de bando, para que estén en el terreno de los pedófilos, abusadores y violadores”, expresaron casi al final.