“Y Maira, ¿Dónde está?”

Se cumplen seis años de la desaparición de Maira Benítez, la joven de Villa Ángela cuyo juicio se dio por “homicidio simple” y condenó a Rodrigo Silva –última persona con la que fue vista Maira- a pesar de que ella nunca apareció.

Hace poco más de un mes, cuando se estrenó el documental “Víctima de una ilusión” que cuenta los últimos días de Maira y parte del proceso de investigación, la mamá de la joven, Antonia Morán, comentó a este matutino que “este documental significa emoción, tristeza, angustia y a la vez, no sé si decir alegría, siento que esto se va visibilizar más. Ese es mi deseo para que Maira no quede en el olvido y sea ejemplo para otros casos similares”.

Pasa otro aniversario de su desaparición y “no hay novedades de ella”, dijo Antonia en comunicación con elDIARIO de la Región, quien lamentó que su hija y su lucha ya tengo una repercusión pública y mediática en estas fechas, aunque “yo la sufro todos los días de mi vida”, añadió.

“Mi pedido es al Estado, es que Maira todavía sigue desaparecida. Yo lo que pido es la búsqueda de Maira, no con palabras. Ya va a ser un año de que el doctor (procurador General Jorge) Canteros me prometió que la iban a buscar, pero yo quiero que sea con hechos no con palabras”. Antonia quiere justicia. “Silva, al mes de estar condenado ya tuvo su beneficio de ir a la Alcaldía en Villa Ángela, con acercamiento familiar, y mientras ¿Maira donde está? Para mí es un preso privilegiado”.

Es una manera de compartir el mismo dolor. Yanina Sequeira y otras madres que conocí en Resistencia que marcharon conmigo.

“Acá encontré todo el apoyo de compañeras y compañeros que me han acompañado siempre”, dijo sobre los movimientos sociales y feministas de Resistencia. Sin embargo, lamentó que no haya tanta repercusión en su ciudad. “No cambió nada, allá la gente tiene miedo de algo o de alguien, o es así nomás, pero nunca tuve ese apoyo”, si valoró el acompañamiento de Chelu Pérez, militante del Movimiento Evita y de la Fundación Entre Nosotras, “ella invita a que nos sumemos, pero no nos juntamos. No hay unión ni apoyo donde tenemos que tener”, dijo Antonia.

EL DOCUMENTAL

El audiovisualista porteño Fabián Pérez Battaglini se encontraba en Misiones filmando un documental sobre una niña víctima también de violencia machista. Estando en el NEA es invitado a Chaco y a conocer la historia de Maira. Tras conseguir apoyo institucional y económico de varios municipios, el Instituto de Cultura de Chaco y la Gobernación, inició el registro de los últimos días de Maira.

A través de las voces de su familia: hermana, hermano, madre e, incluso, hija; se relata qué sucedió en esas últimas horas que vieron a la joven y cómo era ella. También tomó las voces de actores oficiales de la Justicia y las fuerzas.

“Víctima de una ilusión” tiene como protagonista de su afiche a Brisa, hija de Maira, y quien aparece en el documental con toda la fuerza de la emotividad, aún si hablar.

Pérez Battaglini comentó a elDIARIO de la Región que le dieron a conocer la historia de Maira, habló con Antonia Morán –madre de Maira- y en cuatro meses culminó el proyecto audiovisual que se estrenó en Resistencia el 8 de noviembre.

“Me costó muchísimo llegar a los entrevistados. Lo peor fue lo de Silva, que está suelto, lavando autos en (la alcaldía) de Villa Ángela, y él tiene que estar en el penal de Sâenz Peña. Esto por favor, que se diga, lo digo yo. Tiene privilegios”. Nos dejaron esperando por horas, y no pudimos hacer la entrevista.

PROYECTO LOCAL

Por otro lado, las audiovisualistas chaqueñas Virginia “Bichi” Romero y Yamila “Pequi” Giménez vienen registrando y acompañando los momentos de la causa de Maira Benítez, desde el encuentro de mujeres que se hizo en Chaco en 2017. Sin ningún tipo de apoyo económico y con la difícil situación para las mujeres e identidades femeninas en la industria local, empezaron haciendo el proyecto desde y por la militancia feminista en el cine –al que pertenecen activamente.

Se involucraron en cada etapa y tienen una investigación detallada de sus protagonistas, de las injusticias del proceso, las amenazas a las familias, los encubrimientos y silencios que rodean el proceso judicial. Ahora, señalaron a este matutino que en 2023 buscarán retomar su registro documental, para tener su historia “desde Chaco y desde los feminismos”.