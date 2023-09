Zdero: “La tarea que tenemos es ardua, responsable y fundada en recuperar valores”

“Nosotros hemos solicitado, cuando estábamos en proceso electoral, que haya una transición ordenada. Hay mucha desconfianza en la gente y por supuesto en nosotros también, hay que poner realmente todo el esfuerzo para que sea ordenada”, inició el actual legislador Leandro Zdero, quien recibió a elDIARIO de la Región ayer, luego de la última sesión en la Cámara de Diputados de Chaco. El gobernador electo profundizó en que “las situaciones de incertidumbre, de miedo y fundamentalmente la paralización de obras, no ayudan a que la gente crea en la transición ordenada”.

A pesar de ello, hizo hincapié en que su equipo y él están poniendo el mejor de los esfuerzos y que ya hubo un acercamiento con el actual gabinete de Jorge Capitanich. “Los equipos ayer (por el martes) se acercaron, tal cual lo acordamos con el gobernador actual, a efectos de que se produzca esa transición ordenada. Así que esperemos ver si esto ocurre o no”, señaló.

Sobre la conformación de su gabinete, adelantó que a fines de noviembre va a anunciarlo. Del plan de gobierno, enfatizó que seguirá lo prometido en campaña: “Un plan de gobierno que sea sostenible en el tiempo, que no sea cortoplacista, que podamos tener una planificación a mediano o largo plazo, establecer algunas prioridades. Digamos que hoy está en la agenda, la gente”. Puntualizó en la seguridad, el trabajo, la educación y la salud.

Zdero habló al día siguiente de las elecciones y anunció que propondría una nueva ley de Ministerios. En ese punto, y consultado sobre otro eje prioritario e inminente, indicó que está pronto a ingresar el Presupuesto General de la Provincia de 2024. “Esto sí lo hemos conversado con el gobernador, a efectos de que ingrese y de que nosotros podamos plantear también en este proceso de transición la ley de Ministerios, a efectos de que vaya acompañada en la adecuación del presupuesto”. Sobre los plazos, dijo que entendía que Capitanich se tomará hasta el 30 de este mes para culminar la transición y presentar el proyecto en el Poder Legislativo.

Sobre esta cuestión, destacó que será un paso de gestión como lo ha hecho el partido anterior en las cuatro gestiones que gobernó. “Nosotros lo que queremos es que realmente podamos optimizar la gestión del Estado para que sea facilitador. Seguramente para noviembre vamos a ingresar al proyecto”, adelantó.

Ante la pregunta por la gran cantidad de personal estatal que está esperando su pase a planta, primero enfatizó en llevar tranquilidad: “Nosotros no venimos acá para entorpecer absolutamente nada. Lo que sí hemos solicitado es conocer cuál es el proceso que están iniciando”.

Sobre los trascendidos que hablaban de Carim Peche para la Presidencia de la Cámara de Diputados, fue contundente: “No me manejo por rumores”.

ORGANIZACIONES SOCIALES

La relación con las organizaciones sociales fue vital en la campaña electoral local este año. Y fue un eje de campaña fuerte del gobernador electo también. Zdero profundizó en la postura que tendrá su gobierno en relación con estos actores y diferenció que va a trabajar “con todas las instituciones”. “Voy a trabajar con las organizaciones que tengan algún fin específico. No voy a trabajar con polirrubros, claramente”, añadió.

“Creo que lo que sí hay que romper es una matriz, que por lo menos yo creo, es que el Estado no se tiene que retirar de la atención a la gente en vulnerabilidad, en la producción, en el trabajo, en la salud, en la educación. Uno no puede delegar en diferentes actores sociales lo que es propio del Estado”, explicó. “La responsabilidad del gobierno la tiene quien es elegido por la gente. Esta responsabilidad no es solamente social, es una responsabilidad administrativa y que tiene que ver también con rendir cuentas de la administración de los fondos del Estado”.

“Yo sí no creo en la alianza que se ha hecho donde se han generado intermediarios entre el Estado y los sectores vulnerables. Parece que esa es una cuestión en la cual nosotros queremos recuperar el rol del Estado para solucionar los problemas de la gente. Imagínense, estamos frente a la mala noticia de que el Área Metropolitana de Resistencia hoy tiene el 60% de pobreza (ver página 4 y 13 de esta edición). La tarea que tenemos por delante es ardua, responsable, pero también fundada en un gran sentido de recuperar valores”, remarcó.

“La sociedad eligió el 17 algo que nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo, que queríamos dar vuelta a la página, pero reparar los problemas que teníamos en base al valor del respeto. Vamos a comenzar a combatir la pobreza, vamos a recuperar la paz social respetando también la libre circulación. Yo no creo en organizaciones sociales que se metan a manejar hospitales”, sintetizó.

Este matutino enfatizó en si la pobreza será prioridad, a lo que el gobernador electo manifestó que recibieron la provincia “con los peores índices como nunca la historia de Chaco la tuvo”. “Es ahí donde tenemos que tratar de ver cómo paliamos esta situación con un gran equipo que tenga los pies sobre la tierra”, expresó.

El funcionario expendió aquí su crítica a las gestiones y dijo que “sería muy necio negar que no es responsabilidad solamente del Gobierno provincial. Esto es también de una política nacional que necesita encaminarse a la posibilidad de resolver los problemas con un plan que no se cierre al mundo, con un plan que sea sustentable en el tiempo, con un plan que le dé certidumbre a quien va a venir a invertir, a generar trabajo, empleo”.

MEDIDAS NACIONALES

Zdero también tomó su tiempo para manifestar su rechazo a los modos en que se anunciaron las recientes medidas económicas de la mano de Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial. “En plena campaña electoral, todos los problemas que no se solucionaron en 16 años se le ocurrieron las dos últimas semanas y el último mes”, dijo y comparó con las medidas últimas a nivel provincial.

Señaló que eso sucede “cuando no hay una política de Estado sostenible en el tiempo, cuando no hay un plan”. Apuntó contra el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, haciendo una alegoría con el dúo musical Pimpinela. “Veo a los Pimpinela peleándose, al presidente y la vicepresidenta, que hoy ya no están en escena, porque se corrieron, pero una pelea permanente y la gente… cada vez estaba peor”. “Hoy, la verdad es que las medidas que están, no las veo como medidas que vengan a solucionar esa matriz, sino como parches de momento”, expresó.

Así, ante las elecciones nacionales que se vienen, Zdero ratificó su apoyo a la candidata de Cambiemos, Patricia Bullrich. Destacó que “gobierne quien gobierne”, él va a “defender a los chaqueños”; sin embargo, enfatizó en que Bullrich tiene “el único proyecto político con los pies sobre la tierra, que sabe lo que tiene que hacer, y ha demostrado en materia de seguridad que no le tiene miedo a las bandas, a los mafiosos, a los narcos, a nadie”.

“No nos vamos a cerrar al mundo por capricho, de enojarte con el campo, por declararle al campo ser el enemigo del gobierno”, añadió: “Me parece que ahí está el error. Yo la escuchaba hace muy poco a la vicepresidenta decir que el campo no genera empleo. Yo soy hijo de productor. Sé lo que significa el campo y lo que el campo derrama directa e indirectamente en la economía de Chaco. Cuando le va bien al campo, andá y preguntale a los saenzpeñenses, a la gente de Charata, de Hermoso Campo, de Quitilipi, de Machagai; del Chaco entero la economía se dinamiza y genera un movimiento que derrama en el comercio, en el emprendedurismo, en los bienes, en los servicios, en la industria”.

Además de las relaciones internacionales y nacionales, Zdero también comentó con este medio que los vínculos relaciones regionales, por ejemplo, con quien será su par correntino Gustavo Valdés serán “excelentes”. Adelantó que también ya se comunicó con el radical Maximiliano Pullaro, gobernador electo de Santa Fe. Dijo que intercambiaron “algunas experiencias de lo que él va a hacer en la provincia y planificando también la idea de encontrarnos dentro de muy poco tiempo”. “Yo creo que esta idea de trabajar en conjunto con Corrientes nos une al Norte Grande, pero, fundamentalmente, un conglomerado que actúa como una sola cosa. Hoy, entre Corrientes y Resistencia, casi un millón de habitantes conviven y trabajan y se mueven en el mismo territorio. Entonces, debemos tener acciones en conjuntas, debemos trabajar articuladamente, porque el comportamiento del territorio es tan flexible que hoy esas interrelaciones modifican también los vínculos”, detalló.

“Debemos trabajar para hacer realmente desde nuestras provincias -con características diferentes- un trabajo muy fuerte, comprometido para que tengamos desde el interior el protagonismo del federalismo”, concluyó.