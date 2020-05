Bajante en el Paraná: pese a la situación “crítica”, esperan un repunte por los caudales que llegan de Yacyretá

Al menos cinco provincias argentinas se mantienen en vilo frente a la bajante histórica del río Paraná. El vocal de la Administración Provincial del Agua (APA), Daniel Pegoraro, habló de una situación «crítica». «Hacía 50 años que no se daba en el hidrómetro de Barranqueras los niveles que estamos teniendo hoy y, por las previsiones que se están manejando, al menos hasta llegar a primavera no habría precipitaciones sobre la cuenca del Iguazú, del Paraná y de los otros cauces que aportan al río Paraná, precipitaciones importantes», indicó en declaraciones para Radio Provincia.

Mencionó el aporte por parte de Yacyretá que desde este lunes aumentó, y lo hará durante algunas jornadas, los caudales que erogan (Ver nota anexa «Apertura de Itaipu«), «así que estaríamos pasando de aproximadamente 7.500 m3 que eroga Yacyretá a 10.500 m3. Eso permitiría tener un respiro en el hidrómetro; aunque obviamente tardan aproximadamente 72 horas en llegar esos caudales a la costa de Resistencia y Corrientes».

El Paraná, se encuentra hoy en 0,88 metros, marca un leve repunte y estiman que esta semana podría haber una mayor altura cuando los caudales de Itaipú ingresen en esta zona.

«Todas las provincias de la cuenca del Plata están sufriendo las mismas condiciones de la bajante. Hasta Santa Fe, Rosario, la cuenca todavía tiene un calado que les permite todavía funcionar. Acá arriba se complica un poco más», comentó.

Explicó que el principal problema de la bajante es que en esta temporada debería haber estado lloviendo, durante marzo, abril y mayo, «y no se dieron las lluvias que eran necesarias para que el nivel del río esté más alto. Y ahora, entrando al invierno, es menor la posibilidad de nuevos eventos. No están previstos grandes eventos de precipitaciones, excepto algunos aislados que no incidirían notablemente en lo que es la altura del río».

Apertura de Itaipu: el comunicado oficial

A fin de coadyuvar con la reactivación del dinamismo comercial en la hidrovía Paraguay-Paraná, afectada por la situación hidrológica, la ITAIPU Binacional abrió las compuertas de su vertedero en la madrugada de este lunes, lo que tendrá un impacto positivo para la economía nacional.

Esta apertura, que ayudará a aumentar el caudal del río Paraná, fue autorizada la semana pasada por el Consejo de Administración de la Entidad y se da después de casi un año

En el primer día, el caudal vertido promedio fue de 474 metros cúbicos por segundo, con un máximo de 1.376 metros cúbicos por segundo. El periodo de vertido comprendió entre las 00:45 y 09:15; de acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Operación de la ITAIPU, que a su vez añadió que la cota del embalse se encontraba en 219,19 metros sobre el nivel del mar (msnm) al inicio de la maniobra.

La medida va a posibilitar la reactivación del dinamismo comercial en la hidrovía Paraguay – Paraná, la cual fue bastante afectada por la crisis hidrológica. “Es además al fiel cumplimiento del derecho internacional para permitir los usos equitativos y razonables de los ríos internacionales”, apuntó la consejera paraguaya de ITAIPU María Antonia Gwynn.

Por su parte, el consejero paraguayo de la Binacional, Eduardo Viedma, recordó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay había solicitado la flexibilización del embalse a la cota 217 msnm, para obtener niveles de agua del río suficientes que permitan la navegación de las barcazas que exportan mercaderías. Con esta decisión, la ITAIPU contribuirá con 8.500 metros cúbicos por segundo de agua durante 12 días.

“Sabemos que esta coyuntura es única y sin precedentes, ya que la sequía ha sido un problema con el cual la Entidad siempre ha lidiado en forma exitosa todos estos años, gracias a la capacidad técnica y humana de nuestros compañeros de la institución. Pero, hoy, se suma un nuevo desafío que es la pandemia del Covid-19”, señaló.

El vertimiento no generará perjuicio en la producción de la usina, dado que la demanda solicitada a ITAIPU, por parte de Paraguay y Brasil, continúa siendo baja. Esto se debe a que las industrias y los comercios mermaron en sus operaciones a causa de la cuarentena sanitaria.

La última apertura de compuertas del vertedero de la represa se produjo el 16 de junio de 2019, en esa ocasión para propiciar el paso del exceso de agua proveniente del río Paraná, que ya no era posible almacenar en el embalse.