Capitanich: “En este contexto de pandemia hay que tener templanza y liderazgo”

El gobernador, Jorge Capitanich, se refirió hoy a la decisión del Gobierno correntino de tomar medidas contra ciudadanos chaqueños que trabajan en esa provincia, al igual que las restricciones impuestas para circular a través del puente interprovincial, entre otras.

“En este contexto de pandemia hay que tener templanza y liderazgo para combinar las variables, recursos e insumos a los efectos de resolver el problema. Lo más fácil es echarle la culpa al otro, es el ABC y la verdad que así no resolvemos los problemas”, aseguró el mandatario provincial en un programa radial.

Convocó a ser: “Más inteligentes y no caer en estas trampas de una confrontación innecesaria”. Públicamente, el gobernador correntino, Gustavo Valdés, pidió ser: “Conscientes de lo que significa esta pandemia. No tengo nada en contra de ellos, pero acá tienen que estar aislados», señaló. «Lamentablemente Chaco no tomó las medidas con los trabajadores de Corrientes que prestan servicio en esa provincia. Nosotros establecimos una cuarentena para aquellos que trabajan allí como si vinieran del exterior, no es cuestión de tránsito, es una cuestión de salud pública», agregó el mandatario de la provincia vecina a diversos medios periodísticos.

EXCEPCIONES CLARAS

A su vez, Capitanich se preguntó: “No sé cuál es el asesoramiento del comité de expertos en Corrientes o quiénes asesoran para esta toma de decisiones, entendiendo que no se va a resolver la circulación viral interrumpiendo el tránsito en el puente. Esto es una comunidad y el Decreto 297/20 establecen claramente las exclusiones, como mi caso”, aclaró.

Y detalló: “Veo que en redes sociales me critican por estar en algunos lugares, pero en algunas cuestiones tengo que hacer inspección ocular porque tengo que tomar decisiones correctas y eficientes en tiempo y forma para resolver los problemas. También los médicos y los policías, entre otros, con el protocolo de resguardo correspondiente también tienen que asumir la responsabilidad. No cabe la menor duda que tenemos riesgos, pero lo tenemos que hacer en salvaguarda y por el bien de la comunidad. Y es lo que estamos haciendo”, concluyó. (Fuente: Agencia Foco)