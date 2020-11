Colonia Elisa: mujeres se movilizaron exigiendo la detención del sospechoso de asesinar a Adriana Barreto

Cerca de las 21 de ayer, una multitud de personas, en su mayoría mujeres, se presentaron en la comisaría de Colonia Elisa para solicitar la detención inmediata del agente Carlos Ojeda, principal sospechoso por los episodios en los que Adriana Barreto perdió la vida en lunes cerca de las 14 hs.

Con un pasacalle donde se leía “Justicia x Adriana. Carlos O. Femicida” y al grito de “Justicia” y “Queremos una respuesta”, pobladoras acompañaron a la madre de la víctima, oriunda de la La Verde. Estuvieron media hora en la vereda de la comisaría antes de ser atendidas.

“La fiscal dispuso que esté libre, hace lo que ella quiere, no depende de mí” dijo el comisario Romero al salir del edificio. Cuando la madre la Adriana le mencionó el crimen que significa mover un cuerpo, este le contestó que “la encontraron con vida, por eso la trasladaron. El padre de él se puso el arma en el bolsillo”.

Una mujer advirtió que, acompañando a Romero, se encontraba un efectivo policial con la escopeta reglamentaria en la mano. “Que el personal se meta, no vamos a tolerar que nos estén amedrentando” exigió. Posteriormente, marcharon con aplausos hacia el domicilio de Ojeda y, formadas frente a su casa, corearon “asesino”.

EL HECHO

Adriana Barreto perdió la vida el lunes en la localidad de Colonia Elisa por un disparo del arma reglamentaria de su pareja, un agente policial llamado Carlos Ojeda. Según la versión policial, se trató de un suicidio, pero su madre, Adelaida Montenegro, apunta a su yerno como el homicida.

Según el comunicado de prensa difundido por la policía provincial, se habría tratado de un “suicidio”, sin embargo, la madre de la joven denunció una serie de irregularidades y aseguró que a su hija “la mataron”.

“En ningún momento se comunicaron conmigo, eso quiero que bien claro. Porque la primera que tenía que saber de lo que estaba pasando soy yo, porque soy su mamá”, sostuvo Montenegro. En ese contexto, relató que lo primero que le refirió el comisario de Colonia Elisa, de apellido Romero, es que su hija se había suicidado. “Yo ya no pude ver más el cuerpo porque fue trasladado a la morgue de General San Martín”, señaló.

“Mi hija no se mató, a mi hija la mataron y yo quiero que se haga justicia”, exigió. Y advirtió que “desde el vamos están haciendo todas las cosas mal, hay muchas contradicciones en todo lo que hizo la Policía”. “Quiero que se haga justicia, que se investigue”, insistió la madre de Adriana.

Montenegro reveló que su hija convivía con su pareja desde hacía menos de un año y que nunca contó que era víctima de algún tipo de violencia. No obstante, sostuvo que “nosotros sospechábamos y mis dos hijos siempre me decían ‘fíjate los estados’ como que daban indicios. Una vez su hermano lo llamó para ir a buscarla, pero ella decía que no, que no le pasaba nada”.

Sumado a ello, pobladores de Colonia Elisa confiaron a elDIARIO de la Región que Ojeda trataba mal a Barreto hasta el público, que siempre discutían y que, tiempo atrás, el hombre habría difundido fotos íntimas de una en novia, evidenciando así su desprecio por el género.

SIGNOS DE DEFENSA

“Cuando la revisé, ella presentaba signos de violencia en su manito, en su cara, como golpes. Porque ella es blanca y es imposible ocultar. El disparo fue en el pecho, ellos no llamaron a la Policía, no llamaron a la ambulancia, manipularon todo ellos. Cuando tengo entendido que cuando sucede un hecho así lo primero que hay que esperar es al perito”, indicó.

“Ellos saben perfectamente el protocolo que tienen que seguir en esta instancia sin embargo no hicieron eso. La levantaron, la llevaron en un auto, manipularon la pistola, el arma reglamentaria y con eso ella se disparó en el pecho”, relató la madre de Adriana Barreto. “Para mí es como que quieren tapar todo”, denunció.

En ese contexto, la mujer exigió a la justicia “que por favor se investigue y que no le tiemble el pulso a la fiscal, al juez o al que fuese y que se hagan las cosas bien y se pudra en la cárcel ese tipo. Yo no lo quiero ver en la calle”.

“Que esto no quede impune, que ella no sea una más. Yo necesito que se haga justicia y toda mi familia me está apoyando en esto. Pero yo como madre sé que soy la que tengo que estar al frente y que ella me va a dar fuerzas para salir adelante y para hacer justicia por ella”, afirmó.

LA VERSIÓN POLICIAL

La versión difundida por la Policía de Chaco sostiene que “una mujer de 26 años fue encontrada ayer sin vida en su vivienda ubicada por la calle Corrientes. Se habría efectuado un disparo con el arma de su pareja”.

El documento detalla que la mujer fue identificada como Barreto Gisela de 26 años y tras las diligencias policiales a través de los testimonios y la prueba de dermotest, la fiscalía dictaminó la causa como “supuesto suicidio”.

“De tal manera, se ordenó el secuestro del arma reglamentaria y que el funcionario policial permanezca en libertad. Por su parte, se iniciaron actuaciones administrativas de rigor”, cerraron.