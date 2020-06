Corte y acampe de la Comisión de Emergencia Indígena en Pampa del Indio

Las comunidades indígenas de Pampa del Indio retomaron ayer las medidas de fuerza que comenzaron el 19 de mayo en reclamo de ayuda estatal para soportar el aislamiento. Como ya lo habían advertido, la movilización se realizó en la ruta 3, acceso a Pampa del Indio y frente al Municipio.

“Ya va más de 80 días de aislamiento social y la comunidad se siente discriminada por los gobernantes ante la falta de ayuda al estado provincial y local. La semana pasada, el subsecretario del Ministerio Desarrollo Social, Diego Luna, convocó a los delegados de la Comisión de Emergencia Indígena, integrada por 45 representantes de los distintos asentamientos que componen esta localidad. Nosotros simplemente le pedimos módulos alimentarios, frazadas y colchón. También se planteó la posibilidad de instalar comedores en los barrios y merenderos. El subsecretario pidió un relevamiento de datos, que la Comisión presentó, y aun así no cumplieron”.

Es por eso que ayer volvieron a manifestarse en la ruta provincial y realizar acampe frente al Municipio. “Sabemos que hay cuarentena y aislamiento social, y la amenaza de los políticos de hacer causa federal por los que reclaman comida y agua por necesidad. Nosotros no recibimos nada, y pedimos al Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh) por intermedio del presidente y los vocales que vengan y se interioricen con la comunidades”.

Por último, aseguraron: “No importa que el Estado que nos hagan causa federal o que nos denuncie porque las necesidades no se pueden esconder. Meternos presos por pedir comida es un exterminio al pueblo Qom”, aseguraron los referentes mediante un comunicado.