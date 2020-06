Diego Maradona no seguiría como técnico de Gimnasia

Mientras que todo parecía indicar que Diego Maradona seguiría como entrenador de Gimnasia, el presidente del club, Gabriel Pellegrino, confirmó que rechazó el ofrecimiento que le hicieron y responsabilizó a su entorno, al que marcó como «el problema». Al mismo tiempo, el abogado Matías Morla le echó la culpa a la dirigencia, asegurando que ahora «no le quieren renovar».

«Ofrecimos el mismo contrato para Maradona y la respuesta fue no. Ya mantenerlo es un esfuerzo para nosotros. El problema no es Diego Maradona, es la gente que lo maneja. Tiene un grupo de gente que no permite que hablemos con él», aseguró Pellegrino en diálogo con La Redonda LP (FM 100.3).

Al ampliar sobre la cuestión, Pellegrino explicó que le ofrecieron continuar en el club hasta diciembre de 2021 y que dialogaron con Cristian Bragarnik, representante de Maradona; pero, que «pretendían un aumento de salario que no podíamos asumir».

Mientras Pellegrino hablaba en la radio, el que salió a contestarle fue Matías Morla, quien desde su cuenta personal de Twitter disparó contra la dirigencia del Lobo. «Diego se jugó todo por Gimnasia. No faltó a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de sus médicos. Hoy, aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego no le quieren renovar. Maradona quiere seguir en Gimnasia», publicó.

Más allá de que esto parece insinuar que las partes están más lejos que antes de arribar a un acuerdo, Pellegrino no se animó a decretar el fin de la cuestión: «Nunca se sabe. En el fútbol no se puede decir que el tema está terminado. Era un buen momento para renovar; pero, no hipotecando al club».

Ahora, la continuidad de Maradona en el banco de suplentes del conjunto platense vuelve a estar llena de interrogantes. ¿Pegará el portazo?.

CORONAVIRUS: CASO POSITIVO EN TIGRE

En medio de la incertidumbre y el pedido de varios deportistas y equipos por el regreso a los entrenamientos tras casi 80 días de cuarentena en la Argentina, Tigre, de la Primera Nacional, confirmó un caso de positivo para coronavirus en su plantel. Se trata de Agustín Cardozo, de 23 años.

«Desde nuestra institución comunicamos que Agustín Cardozo dio positivo en el test de coronavirus. El jugador se encuentra asintomático y cumpliendo la cuarentena en su domicilio», informó el Matador en sus redes sociales.

EN VASCO DA GAMA HAY 16 CONTAGIAADOS

Vasco da Gama de Brasil, que cuenta en su plantel con los argentinos Germán Cano y Martín Benítez, confirmó que 16 de sus futbolistas resultaron positivos al coronavirus.

El médico del club Marcos Teixeira anunció mediante un video subido a las redes sociales que todos ellos «ya han sido aislados» y precisó que se realizaron 350 test a todos los atletas del Vasco, «de los cuales 43 han sido positivos, o sea un 44 por ciento de los deportistas».

Teixeira reveló además que «ya habíamos tenido otros tres jugadores positivos» pero adelantó que «están curados», gracias a lo que llamó «un gran trabajo en el tema sanitario» dentro de la entidad de Río de Janeiro.

La aparición de estos 16 jugadores con coronavirus volvió a poner en discusión la posibilidad de que retorne el fútbol en Brasil, en julio, como pidió el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Los jugadores son jóvenes atletas y para nosotros el riesgo de contagio es mínimo y además muchos de ellos deben volver a jugar para poder mantener a sus familias”

Las autoridades de Río de Janeiro y de otros estados no están de acuerdo con Jair Bolsonaro y, por lo tanto, continúan discutiendo cómo y cuándo comenzar de nuevo la actividad futbolística en Brasil, donde el nuevo coronavirus infectó a más de 500 mil personas y provocó 30 mil muertes.

EL 20, VUELVE EL FÚTBOL EN ITALIA

Con el visto bueno del Gobierno de Italia para reanudar la temporada, la Liga Italiana organizará todos los partidos que restan jugarse en horario nocturno. Los encuentros comenzarán a las 21.45 y solo quedarán algunos partidos excepcionales que se disputarán a las 17.15 o a las 19.30.

El 20 volverá con Torino-Parma, desde las 19.30, y Verona-Cagliari, desde las 21.45, en ambos casos hora local. Al día siguiente, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria completarán la jornada 25, y desde el lunes iniciará la 27ª fecha en forma completa.

El 20 de julio, por lo tanto, quizás sea un día decisivo para el Scudetto. Jugarán Juventus-Lazio, líder y escolta hasta el momento.