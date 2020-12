Docentes Universitarios: “Las primeras ofertas salariales recibidas son sumamente exiguas”

Luego de que la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Adiunne) reclame la convocatoria de parte del gobierno nacional para tratar las paritarias salariales de este año, el secretario General del gremio adelantó que han comenzado pero las primeras ofertas distan de lo pretendido por los docentes, “en lo que refiere a la recomposición salarial, a nivel nacional quedaron que en la segunda quincena de diciembre se trataría y en estos días se están haciendo algunas ofertas, pero que son realmente exiguas, ya que no exceden el 12%. Las diferentes asociaciones universitarias se están reuniendo tratando de ver cómo se resuelve estas negociaciones, en definitiva, no hay nada concreto; ya que lo ofertado es insuficiente y no cubre las expectativas mínimas, ya que con el gobierno nacional se había acordado una paritaria que al menos empate con la inflación, pero hoy tenemos un 20 por ciento por debajo de la inflación del 2019”, explicó el secretario General, Juan Monzón a elDiario de la Región.

“PRETENDEMOS UN 30%”

A su vez, el referente de los educadores universitarios añadió, “este año comenzamos con una deuda de cláusula gatillo firmado en 2019, el cual debía concretarse a comienzos de este 2020, pero esto fue desconocido totalmente por esta gestión. Luego se otorgó un aumento mínimo que algunas federaciones firmaron, pero que la Conadu Histórica no rubricó, por lo cual seguimos este reclamo salarial”.

Monzón deslizó que estima que el acuerdo se cerrará definitivamente el 27 del corriente, aunque por lo que conoce hasta ahora, la oferta final distará mucho del 25-30 por ciento que pretenden los docentes, “sabemos que no podemos pedir peras al olmo, pero la situación de los sueldos es bastante agobiante. Hay cuestiones que no se pueden eludir y lo destinado a Salud, Seguridad y Educación no pueden ser vistos como gastos sino como inversión”, afirmó.

BONO RECOMPOSICIÓN

Por otra parte, Monzón mencionó que no recibieron respuesta para el reclamo del bono de recomposición sobre los gastos extras que han tenido que afrontar por el contexto de pandemia, “en principio pedíamos $7500 y luego bajamos las expectativas solicitando un bono para fin de año de 5 mil, pero en realidad el reclamo se debe a los mayores gastos que se producen por tener que comprar equipos tecnológicos de mejor calidad, mejor plan de Internet, los cuales fueron una serie de gastos extras que no estaban dentro del presupuesto de los docentes, pero lamentablemente con respecto a esto no hemos obtenido ningún resultado positivo.

Sabemos que hay cuatro o cinco universidades que se han hecho cargo de estos gastos extras, entonces si algunos pueden porque nosotros no”, finalizó.