El Gobierno invertirá $6.000 millones en obras viales

El gobernador, Jorge Capitanich, presentó el plan de obras Viales para la provincia 2020-2023, que prevé la inversión de más $6.000 millones con financiamiento provincial, nacional e internacional en obras de mantenimiento, nuevas rutas y pavimento. “Con más asfalto, más rutas nuevas y repavimentadas, la historia de la provincia comenzará a cambiar”, subrayó el mandatario, junto a la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, y funcionarios del gabinete provincial.

El ambicioso plan de obras prevé pavimentar 500 kilómetros de ruta en la provincia, de los cuáles 260 kilómetros corresponden a El Impenetrable, con la ejecución de 125 kilómetros desde Miraflores a Pompeya, 68 kilómetros de Pompeya a Sauzalito, 36 kilómetros de Pompeya a Fuerte Esperanza y 40 kilómetros de Villa Río Bermejito a El Espinillo. Parte de este financiamiento será gestionado ante Fonplata. “Esto es un hecho histórico para Chaco que mejorará la conectividad vial de la provincia”, remarcó.

El plan además prevé ejecutar programas de pavimento y de accesos a pequeñas localidades, y la gestión de financiamiento para los puentes Chaco-Corrientes y Ñeembucú – Bermejo, la autovía de la 11. Respecto de las rutas, el mandatario hizo hincapié en la repavimentación de tres corredores estratégicos, de las rutas 3, 4 y 5.

El mandatario anunció que con financiamiento externo se ejecutarán obras de pavimento en seis localidades por US$ 20 millones y se ejecutará también el acceso al Puerto Las Palmas, la ruta 13, el empalme entre la ruta 11 y Cote Lai, y el acceso al Puerto de Barranqueras, por US$ 66 millones. “Son más de US$ 80 millones más financiamiento específico, que equivale a US$ 6.000 que se destinarán a este volumen extraordinario de obras”, resaltó.

Además, el programa de repavimentación de rutas contempla la ejecución, en un plazo de dos años, de tres corredores viales estratégicos para la provincia, el de la ruta 3 (entre el empalme de la ruta 11 y Pampa del Indio), el de la ruta 4 (que une Pampa del Indio con Samuhú) y el de la ruta 5 (entre el empalme de la ruta 89 y Santa Sylvina).

Sobre el pavimento, el gobernador indicó que se pretende llegar a ejecutar entre 500 y 700 cuadras por año con distintas operatorias. “Dependiendo de las posibilidades de financiamiento nacional e internacional, ese número podría llegar a 1.000 por año”, dijo. En paralelo, se pondrán en marcha obras de pavimentación de acceso a pequeñas localidades y parajes en un gesto de reparación histórica hacia las comunidades del interior.

Por último, el gobernador precisó que se avanza en las gestiones con Santiago del Estero para encarar en forma conjunta el corredor vial que une las zonas productivas del sudoeste chaqueño y la vecina provincia.

Estuvieron presentes en la oportunidad junto al gobernador, la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga; el ministro de Infraestructura, Juan Manuel Carreras; el administrador de la Dirección de Vialidad Provincial Hugo Varela (DVP); miembros del gabinete provincial y autoridades de entidades y organismos.

PUENTES Y OTRAS OBRAS

Capitanich aseguró que se harán las gestiones pertinentes ante la Nación para concluir en estos cuatro años, la autovía de la ruta 11. En este primer semestre se prevé finalizar el tramo hasta la avenida Alvear (Resistencia) y avanzar con el tramo hasta avenida 25 de Mayo para llegar al tramo final. “Es central que la autovía de la ruta 11 se termine en esta gestión para garantizar conectividad vial en el acceso al área metropolitana del Gran Resistencia”, dijo el mandatario.

El gobernador se refirió al retraso en la ejecución de obras proyectadas a nivel provincial durante el Gobierno nacional anterior, como las 50 cuadras de pavimento en Las Palmas y el acceso al puerto de esa localidad. “Esto fue vetado por la administración de Mauricio Macri y perdimos cuatro años. Haremos el máximo esfuerzo para que estas obras estén terminadas en 24 meses”, aseguró.

EL DETALLE DE LAS OBRAS

En detalle, el plan contempla obras de rehabilitación de las rutas provinciales N° 1, N° 3, N° 4 y N° 5 por $335.000.000; obras de enripiado y mantenimiento en ruta 13 (desde Urien a Villa Ángela) y ruta 7 y 3 (desde Campo Araoz a Campo La Aurora), con una inversión de $80.053.761. También, se ejecutará pavimento con financiamiento externo (220 cuadras), en Barranqueras, Castelli, Quitilipi, Machagai, Charata y Las Breñas, con monto a invertir de US$ 20 millones.

Entre las obras nuevas con financiamiento externo, se encuentra el acceso a Puerto Las Palmas, la ruta 13 (entre el empalme con ruta 11 y Cote Lai) y acceso a Puerto Barranqueras, con un monto a invertir de US$ 66 millones. También, con financiamiento externo se encuentran las rutas de El Impenetrable, un total de 269 kilómetros, con un monto total a invertir de U$S 185.000.000; y la ruta 6 entre Las Breñas y el límite con Santiago del Estero (80 kilómetros), con un costo de U$S 55.000.000.

Entre las obras sin finalizar de la gestión anterior, se encuentran el Aeródromo del Sauzalito, la ruta 7 en el tramo de Plaza a Colonias Unidas y la ruta 90 de La Eduvigis al Puente Libertad.

En cuanto a pavimento existen proyectos en ejecución para acceder a financiamiento del BID: 150 cuadras en las localidades de San Martin, Santa Sylvina, Pinedo, Las Palmas y Las Garcitas. También, se proyectan obras de pavimento en Plaza, Corzuela, Villa Ángela, San Martín, El Espinillo y Barranqueras.

Se proyecta la pavimentación en los accesos a las localidades de Colonia Aborigen, Selvas del Río de Oro, Pampa Almirón, Villa Rural El Palmar, Chorotis y Ciervo Petiso, con un monto total a invertir de U$S 30.000.000.