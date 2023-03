El Impenetrable: acordaron el pago a 905 beneficiarios del Potenciar Trabajo

Tras el reclamo de organizaciones sociales, campesinas y originarias por la baja de 1.221 programas de Potenciar Trabajo a beneficiarios de las comunidades wichí y qom de la zona de El Impenetrable, acordaron con las autoridades provinciales y nacionales el pago a 905 que están en condiciones de percibir dichos fondos.

En diálogo con elDIARIO de la Región, la referente de la Corriente, Clasista y Combativa (CCC) Chaco, Gladis Favretto, confirmó que se levantó el plan de lucha, que previa cortes de ruta, tras las negociaciones con los Gobiernos de la Provincia y de la Nación.

“El lunes se reunieron los dirigentes de la CCC, la Federación Nacional Campesina (FNC) y el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, junto al PTP y el PCR, con la gran preocupación por la baja de programas”, contó y recordó que, tras el relevamiento realizado por las organizaciones en todos los parajes del El Impenetrable, se cerró “una lista de 1.221 compañeros del departamento Güemes, una zona donde la realidad es muy triste porque en Pompeya hace más de un mes que se lo está buscando a Salustiano Giménez y donde hubo una brutal represión”.

A la par de los reclamos a nivel nacional, en la provincia se planteó a las autoridades que era inaceptable que en la “zona más pobre de Argentina se quite los planes por no actualizarse. Sabemos que en esa zona no hay conectividad y por las circunstancias de vida que llevan las comunidades”. “Tras las negociaciones de la Nación, a través de videollamadas, junto con funcionarios de la Provincia, acordamos que de la nómina de beneficiarios que quedaron sin programa estaban en condiciones de cobrar 905 compañeros”, contó la dirigente social y afirmó que ayer “muchos ya se estaban cobrando”.

En tanto, explicaron que las demás bajas se deben a problemas como incompatibilidades, cuentas sin movimientos, entre otros inconvenientes, que serán revisados por las organizaciones en el territorio. Por lo que se pidió la extensión del plazo para la validación de datos, que “se comprometieron a prorrogar hasta el 15 de mayo”.

A través de un comunicado en conjunto, las organizaciones valoraron “esta primera resolución como un triunfo importante pero parcial ya que aún restan concretar las actualizaciones que requieren alta conectividad y tecnología para cada uno de los beneficiarios distribuidos en el departamento Güemes, el más grande de la provincia”. Y adelantaron que “para ello se han iniciado reuniones de planificación de un operativo, que requerirá la coordinación con distintos niveles del gobierno provincial, a los fines de diseñar un plan de actualización de datos en toda la zona, que incluya centros operativos, internet, transporte y toda la logística necesaria”.

“Nos mantenemos en estado de alerta porque nos queda una gran tarea de articular con el gobierno provincial para que los compañeros puedan hacer esa actualización de datos de los 1.221 beneficiarios afectados para que en abril no tengamos los mismos inconvenientes”, concluyó Favretto.