En Tandil, Chaco For Ever rescató un agónico empate

El torneo de la Primera Nacional continuó ayer con su 33ª fecha y en la cual Chaco For Ever rescató un agónico empate en Tandil frente a Santamarina, 2-2. De esta forma, el Negro continúa en la 6ª colocación (zona de Reducido en busca del 2° ascenso a la Primera División) y el domingo venidero, a las 19.40, recibirá a Estudiantes de Bs. As. en uno de los partidos televisados de la 34ª jornada.

Claudio Vega puso en ventaja a la visita; pero, dieron vuelta el resultado Alejandro Gagliardi y Lucas Vallejos, aunque el primer minuto adicional, Claudio Vega igualó el cotejo.

Del encuentro de ayer puede mencionarse que For Ever pudo llevarse el triunfo al cabo de la etapa inicial, sobre todo, porque presionó en el campo rival y tuvo sus mejores aproximaciones por derecha.

Así, Luciano Giménez -de cabeza- se perdió la apertura, aunque a los 18’ ésta llegó. Pelotazo largo de Cuello a Novero, quien sacó un centro al área chica, donde apareció Vega, quien con un frentazo anotó el 1-0 parcial.

Por entonces, Santamarina mostró yerros defensivos e imprecisiones en la zona media. No obstante, Alustiza arrimó peligro con un remate cercano de media distancia.

Paulatinamente, el local fue ganando terreno ofensivo por un quedo visitante e igualó antes del cierre de la primera etapa por un centro de Alexis Vega que encontró libre de marcas a Gagliardi para el 1-1. Después, sintió el golpe For Ever y un disparo desde fuera del área de Cuello pasó cerca.

En el complemento, tras tomar nuevamente la posta el Negro fue decayendo. Lo mejor llegó a través de un tiro libre de Ema Díaz, que se fue cerca al palo derecho. Y, Santamarina, necesitado de un resultado favorable, fue al frente, teniendo una chance con un remate de Alustiza. Y, a los 33’, vino lo peor. Lateral mal sancionado para el dueño de casa. Valerio lanzó la pelota al área, aguantó Gagliardi y le disparó. Canuto respondió; pero, en el rebote empujó al gol Lucas Vallejos, en posición adelantada: 2-1.

Pareció que el local iba a sumar de a tres. For Ever incluyó a varios volantes ofensivos, aunque en el minuto adicional Allende lanzó un centro, bajó Garnerone de cabeza y, otra vez, Vega sentenció la igualdad: 2-2. Dicho resultado impidió al Negro acercarse más a All Boys, actualmente en la 5ª posición.

Julio Schoenburg