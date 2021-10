Falta de lluvias en Machagai: estiman que hay agua para dos semanas de consumo en los reservorios

“Nos queda solo 15 días de agua en los reservorios”, con esta frase expresó la delicada situación que atraviesa la localidad de Machagai, el vicepresidente de la Cooperativa de Agua, Mariano Mato, “estamos en una situación muy similar a la del año pasado en lo que respecta al agua. Según nuestros cálculos, nuestra reserva no duraría más de 15 días, por lo que estamos dependiendo de que lleguen lluvias a la zona. Lamentablemente las precipitaciones de los últimos días no han sido suficientes para lo que refiere a juntar agua en los reservorios”, expresó a Plus TV.

Ante esta complicada realidad, Mato solicitó a la comunidad que “tengan paciencia, en lo que respecta a los horarios de la largada de agua porque lo que intentamos es que todos dispongan al menos de un poco del líquido, tanto para higienizarse como para el uso diario. Debemos cuidar el agua, todos tenemos que ser responsables. Si no largamos el agua es porque no la tenemos, no por otra cosa. Es muy probable que, de seguir así, con la cuestión de las lluvias tendremos un solo horario de entrega de agua, hasta ahora estamos en tres horarios (de 4 a 9, de 11 a 13 y de 18 a 20)”.

EXPECTATIVA LLUVIA

“Lamentablemente los pronósticos de lluvia para octubre han sido errados, porque estamos a fin de mes y no hay precipitaciones. Vemos en los celulares y la televisión que las probabilidades rondan entre un 80% o hasta más de 90%, pero luego nos encontramos con falsas alarmas. Es por esto que la situación es gravísima. No queremos volver a salir a la calle a repartir agua, porque es engorroso para el socio, para nosotros e incluso representa un gasto tremendo para la institución, pero si no mejora la situación volveremos a hacerlo”, afirmó Mato.

A su vez, confirmó que se solicitó mayor caudal a Sameep, “nos hemos contactado con la empresa estatal, pero hasta el momento lo que nos comunicaron es que las cañerías viejas no permiten un mayor flujo, ya que se rompen y se produce un párate de horas o días en el servicio. Estimo que la respuesta será positiva, pero teniendo estas cuestiones en cuenta el aumento no será mucho, será entre un 10 y un 15%”, adelantó.

QUEJAS

Por último, el miembro de la cooperativa se refirió a las quejas de los usuarios locales ante la contaminación en el agua por la cantidad de animales muertos en los reservorios, “esto es responsabilidad de toda la comunidad, tenemos que ser conscientes que debemos cuidar la ciudad, mantenerla limpia, pero que aparezcan perros muertos no es nuestra culpa o responsabilidad”. También aseguró que el proceso de purificación permite el consumo pleno del agua, “todas las mañanas la bioquímica de la empresa, toma la muestra del reservorio, la analiza y solo si esta apta para el consumo se larga a la red para los usuarios”, finalizó.

Foto: imagen ilustrativa