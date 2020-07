Fernando Gago seguirá un año más en Vélez Sársfield

Vélez Sársfield y Fernando Gago llegaron a un acuerdo que finiquitaron ayert y es un hecho que Pintita será jugador del Fortín hasta diciembre de 2021, mientras atraviesa por estos días el tramo final de la recuperación de su lesión de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.

El mediocampista de 34 años avisó que se tomaría hasta agosto para definir la continuidad de su carrera, en la que debió levantarse tras numerosas lesiones, y finalmente adelantó los plazos para confirmar su permanencia en el Fortín.

Así, el conjunto que comenzará a dirigir Mauricio Pellegrino podrá contar en sus filas con dos bastiones heredados de la era de Gabriel Heinze, después de la muy celebrada compra de parte del pase de Ricardo Centurión.

CENTURIÓN, FELIZ DE ESTAR

Tras haber confirmado su continuidad en Vélez luego que el Fortín llegue a un acuerdo con Racing por su pase, Centurión aseguró estar «muy feliz» de seguir en Liniers y explicó que creía que era «momento de despegarse» de la Academia.

«Estoy contento, feliz de estar en Vélez. Todavía no puse la firma; pero, está todo acordado. Estaba decidido si se daba lo de Vélez y cerraban los números. Víctor Blanco le dijo a mi representante que era un hombre de palabra y que estaba todo cerrado con (Sergio) Rapisarda. Me puso contento porque está bueno cuando un club se hace cargo, confía en uno y está conforme con el jugador que tiene, Eso es fundamental», explico.

Por otro lado, también se refirió a su salida de la Academia, algo que entendió casi como necesario aunque no le cerró las puertas definitivamente. «Era el momento de despegarse de Racing, por todas las cosas que habían pasado y otras más personales. Mi cabeza estaba en Vélez. Nunca pensé en quedarme en Racing porque no era el momento y cumplí una etapa. Uno nunca sabe las vueltas de la vida y estoy agradecido con Racing, la pasé muy bien pero hoy me debo a Vélez y voy a dejar todo por esta camiseta», analizó.

Así, se refirió a lo que fue el punto final a su tercera etapa en la Academia, que se vio marcada por un encontronazo con el entonces entrenador Eduardo Coudet. De todas maneras, con eso en el pasado, Centurión no tuvo más que palabras de agradecimiento al recordar a Chacho: «No tengo rencores. Cuando lo cruce, nos vamos a dar un abrazo. Reaccioné mal. Pedí disculpas».

UN INTERÉS Y UN LLAMADO

Centurión se refirió al interés de San Lorenzo, que tuvo serias intenciones de contratarlo pero que, finalmente, no logró hacer un ofrecimiento en concreto.

«Marcelo (Tinelli) se comunicó con mi representante y le gustaba la posibilidad, pero nunca se avanzó», sostuvo Ricky.

Al mismo tiempo, al ser consultado sobre Boca, reconoció que se comunicaron con él, específicamente Marcelo Delgado, para intentar encaminar su regreso; pero, no quisieron avanzar en las tratativas con su representante Junior Mazzoni.

«Me llamaron de entrada a mí cuando pedí que hablen con él, la pateaban para el córner. Tengo ciertos códigos y a la gente que me banca le doy la espalda. Si pensaban que me iba a cortar sólo, no es mi vida y no soy así», afirmó el atacante de 27 años.

«Cuando se habla de Boca es por la gente, por el hincha», explicó acerca de los rumores; pero, completó con que ninguna dirigencia (ni la actual ni la anterior) hicieron «el esfuerzo. El día de mañana se verá, nunca le cierro la puerta», concluyó.