La ESI, clave para prevenir el VIH: “Puede salvar vidas y evitar enfermedades”

En el marco del Día Mundial del Sida, el titular del programa provincial de control de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH/SIDA y Hepatitis virales, Juan Carlos Quintana, habló con elDIARIO de la Región sobre la realidad local y el trabajo de la red sanitaria en materia de prevención y acceso al diagnóstico y tratamiento de las personas que viven con el virus.

Quintana resaltó que los avances de la medicina combinados con la instrumentación de políticas públicas permitieron que actualmente la población tenga un mayor acceso al diagnóstico y tratamiento del VIH, mejorando sustancialmente la calidad de vida de las personas con VIH. No obstante, señaló que la educación temprana sobre el autocuidado y la concienciación sobre el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales, son aún materia pendiente y en eso es fundamental la correcta implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI).

“La posibilidad de tener VIH la tenemos todos y todas, no hace falta ser de una población en particular, por eso es importante que se hable del tema y sobre todo con los más jóvenes”, sostuvo el funcionario y afirmó que para ello es fundamental reclamar que las “Escuelas apliquen la ESI; porque cuando más temprano las personas saben del tema, hay una generación que se va a cuidar”. “Fue sancionada en 2006 y todavía hoy hay instituciones que se debaten con moralinas superficiales si la aplica o no, siendo que puede salvar vidas y evitar que la gente se enferme”, lamentó .

En materia de prevención universal, aseguró que “si hay una herramienta segura y eficiente para prevenir el VIH y todas las infecciones de transmisión sexual es el preservativo”.

LA RED SANITARIA

“El programa nace como consecuencia de la aparición de los primeros casos de HIV en la provincia en la década del 80′. Desde ese tiempo hasta el momento, se viene trabajando en forma continuada y actualmente tratando de responder a los mandatos de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de la Nación en desarrollar y aplicar estrategias para abordar la epidemia”, explicó Quintana sobre la historia del área que encabeza actualmente en articulación con toda la red sanitaria provincial.

En ese sentido, explicó que la “premisa es, como lo dice la ley, garantizar el acceso a diagnóstico, al tratamiento y al seguimiento de todas las personas con HIV que no tengan obra social; y asegurar que todas las personas con VIH puedan retirar su mediación todos los meses”.

“Hay una mejora realmente espectacular respecto de la mortalidad relacionada al HIV. Durante la década del 80 y del 90, la mayoría de las personas con HIV morían por que los tratamientos no eran buenos; en los últimos diez años, la mejora sustancial que produjeron los tratamientos ha hecho de que las personas vivan más con HIV y vivan mucho mejor. Esa mejoría en los medicamentos, sumado a que también el Estado nacional, en un esfuerzo enorme para la compra de medicamentos y su distribución a todo el país, hace que la gente tenga acceso a os tratamientos”, resaltó.

LOS NÚMEROS EN CHACO

Consultado sobre la realidad local, el referente del programa provincial aseguró que el “aumento de la población ha hecho que haya que articular y hacer una red de atención porque VIH tenemos en toda la provincia, no hay localidad que está exenta de alguna persona con VIH”. Y detalló que en la “epidemia en Chaco tiene un comportamiento de cierta estabilidad respecto de la cantidad de nuevos casos”, ya que en los últimos años se mantienen entre 150 y 160 los nuevos diagnósticos anuales. “Es una situación que epidemiológicamente se da como fenómeno a nivel mundial y a nivel pías”, agregó.

Sin embargo, admitió que “si bien la curva no se está aumentando considerablemente, la cuestión es que no se ha podido disminuir, a pesar de que los tratamientos y los métodos diagnósticos han mejorado de una forma realmente increíble desde lo que fue el inicio de la pandemia y hoy son altamente seguros y eficaces”.

“El tratamiento hace que la persona con VIH tenga cargas virales indetectables y eso significa que es intransmisible. Una persona bajo tratamiento adecuado, con controles adecuados y cargas virales indetectable no transmite el virus”, subrayó y apuntó a la expectativa de que en “2030, la epidemia se haya frenado”.

LAS NORMATIVAS

El referente del programa ITS, VIH y Hepatitis virales, recordó que la ley sancionada en 1990, que otorgó el derecho al acceso integral a la salud a todas las personas con VIH/sida, “fue innovadora y progresista en un momento en que en la legión y en el mundo el tema del HIV era bastante cuestionable desde las políticas públicas”, incluso resaltó que “en Argentina, sin ley todavía en los 80’, el Estado declaró de interés sanitario el abordaje del HIV”.

Destacó además que dicha norma fue producto de la militancia de las organizaciones, principalmente de la comunidad gay en ese momento y completó las “obligaciones que tiene el Estado para hacerse cargo de la epidemia”, sin embargo, mantuvo un “paradigma biológico”.

“Con la nueva ley, que llegó como respuesta también a un trabajo intenso que hacen las organizaciones de la sociedad civil, el paradigma biológico se transforma en mucho más inclusivo. La nueva ley mira los aspectos sociales, educativos, previsionales inclusive con las personas con VIH, en una coherente ampliación de derechos”, aseveró Quintana aunque reconoció que los “cambios se van a ir viendo en el tiempo”.

“La gente que está en frente del Estado tiene que trabajar y ponerse los pantalones para realmente efectivizar los alcances de la ley”, sostuvo.