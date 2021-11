Luis Bordón, amigo, profesional, compañero cooperativista: en tu nombre, ¡salud!

Yo no sabía que

no tenerte podía ser dulce como

nombrarte para que vengas aunque

no vengas y no haya sino

tu ausencia tan

dura como el golpe que

me di en la cara pensando en vos.

Poco se sabe, Juan Gelman.

Cada vez que se abre la puerta del galpón, que se enciende una luz en la oficina, que volteamos a ver esa computadora detrás del vidrio, hay una ausencia que nos habita. Hay un nombre y un hombre cooperativista que nos falta.

En marzo de 2021 perdimos físicamente a nuestro compañero, Luis Bordón. Ese es nuestro golpe en la cara. Me permito salirme a la primera persona del singular para decir: Cuando leo poesía suelo recordarlo, a él “nuestro tesorero psicólogo corrector”, quién diría.

Su partida fue repentina, inesperada. Y quiénes sobrevivimos también habitamos las presencias de las personas que ya no están. Cada vez que el entusiasmo nos abraza, que nos impulsa una fuerza indescriptible por mejorar nuestro espacio cooperativo sabemos muy bien que Luis está detrás. Él sigue siendo parte de esa idea por un modelo horizontal, empático y justo.

Luis fue corrector desde 2014 y en los últimos años fue un consejero que se comprometió en un 120% en recuperar La Prensa, en hacerla más habitable y amena para las personas asociadas. Pensar hoy en una asamblea en la que en vez de decirle “no nos faltes nunca”, debamos despedirte -una vez más, las veces que hagan falta- duele. Pero así es también este modelo solidario, en el que nos desbordan los sentires compartidos. Así como quedan guardadas alegrías y recuerdos en cajones, archivos, memorias, hoy nos toca compartirnos el duelo.

Persona dedicada, comprometida, responsable. Dejó una vara muy alta y una posta que es nuestra obligación tomarla. Su voz tranquila defendía el trabajo bien hecho, la explicación paciente del estilo editorial. Su presencia suave que nunca necesitó alzar la voz para dar seguridad, generar respeto.

Otro permitido personal: extraño bastante tus listas musicales, la calma de un buen metal y la concentración que nos brindaba un riff bien colocado.

Unos días después de tu partida, hay compañeros que le pusieron palabras a la tristeza.

Dijo Jero: “El respeto era unánime de parte de toda la compañerada, pero también la exigencia. Cuando te tocó hacerte cargo de las finanzas, de la noche a la mañana, te multiplicaste, ya no eras una sola persona. Sinceramente, no sé cómo lo hacías. El tiempo que le dedicabas y la emoción que le ponías a cada requerimiento que surgía, contagiaba”.

“El Pibe, eje cardinal de la cooperativa La Prensa. Un todoterreno de la autogestión que nunca te iba a dejar a pie y siempre te la devolvía redonda porque era un jugador de toda la cancha y no es cuento o frase hecha de rigor. Es la pura verdad y hasta me quedo corto: corregía, editaba, escribía, administraba la contabilidad, llevaba los trámites, tiraba ideas y proyectos y con todo eso a cuestas, no perdía la humildad, ni la buena onda, nunca. Por esas cosas de la vida y de los caminos de cada cual uno dejó de integrar la cooperativa, pero de tantas cosas tan grosas que a uno le quedaron de ese lugar, lejos se destaca la amistad perdurable con un tipo tan fuera de serie como ´el pibe de Lanús´. Con su gorrito granate y su bufanda al tono”, acompañó Gonza.

También nos quedamos sin palabras. Qué orgullo cuando decías bajito: ¿vos hiciste esa nota?, está re buena. Leías, corregías y no era joda. Eras una formación constante. Aunque no sea suficiente, espero que este texto nos ayude a seguirla, a multiplicarnos como hiciste vos, como te recuerda Jero.

En cada cena de elDiario, habrá brindis por ese pilar que fue Luis -y que tendremos que aprender a sostenerlo colectivamente desde ahora-. Será en tu nombre, ¡salud, compañero!