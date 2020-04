Maduro pidió a Estados Unidos el cese del despliegue militar

El presidente Nicolás Maduro alertó que el gobierno del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, usando la cuestión del narcotráfico, «ha ordenado el más grande despliegue militar con el fin de amenazar a Venezuela y llevar al país a un enfrentamiento sin precedentes, costoso y sin tiempo definido».

En la misiva, el jefe de Estado indicó que «en Venezuela no queremos un conflicto armado en nuestra nación, no podemos aceptar amenazas bélicas», e instó al pueblo estadounidense a no creer en las razones que Trump señala para atacar a Venezuela.

El mandatario Maduro insta a ponerle freno a lo que califica como un intento del presidente Trump por instrumentalizar las instituciones de ese país para alcanzar sus objetivos electorales, basándose en infamias bajo pretexto de la lucha contra las drogas. El mandatario estadounidense ha ordenado el despliegue militar más grande “hacia nuestra región en 30 años, en medio del combate contra la pandemia del Covid-19”, indicó Maduro.

En el texto, el presidente Nicolás Maduro rechazó las amenazas de la administración Trump en contra de Venezuela que buscan llevar a la región a un conflicto bélico costoso, sangriento y de duración indefinida. “Nosotros en Venezuela no queremos un conflicto armado en nuestra región. Queremos relaciones fraternales, de cooperación, de intercambio y de respeto“, aseveró.

Sentenció que el país no puede aceptar amenazas bélicas, ni bloqueos, ni tampoco la intención de instalar un tutelaje internacional que viola la soberanía y desconoce los avances del último año en el diálogo político entre el gobierno y gran parte de la oposición venezolana.

Tras solidarizarse con el pueblo estadounidense que sufre los embates por la pandemia del Covid-19, llamó a la población de ese país a responsabilizar a sus gobernantes y obligarlos a enfocar su atención y sus recursos en la necesaria y urgente lucha contra la pandemia.

En tal sentido, solicitó el cese de las amenazas militares, el fin de las sanciones ilegales y el bloqueo que restringe el acceso a insumos humanitarios, tan necesarios hoy en el país para el combate contra este virus.

“Les pido, con el corazón en la mano, que no permitan que su país se vea arrastrado, una vez más, a otro conflicto interminable, otro Vietnam u otro Irak, pero esta vez más cerca de casa”, resalta la misiva. (Fuente: Telesur)