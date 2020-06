Marcelo González: “Hubo discriminación hacia los atletas paralímpicos”

El presidente de la Fundación Deportiva Social Chaco (Desocha), Marcelo González, se refirió a la situación que atraviesa el deporte no convencional con respecto de las medidas y protocolos que se tomaron para el regreso a los entrenamientos de los atletas clasificados a Tokio 2021.

“Hoy, el tema que nos preocupa y me ocupa es la autorización para los deportistas paralímpicos. Detrás de ellos hay una resolución administrativa nacional para el permiso a entrenar de los atletas olímpicos que van representar al país en Tokio”, sostuvo.

Luego, agregó: “Es lo que me toca a mí por ser parte del Comité Paralímpico donde veníamos realizando un trabajo para que el día que se habilité a los deportistas estemos nosotros incluidos (los paralímpicos). Hubo una omisión muy grave porque no se autorizó a los deportistas paralímpicos a entrenar y eso nos moviliza a nivel país”.

Seguidamente, haciendo referencia al protocolo permitido para el entrenamiento de los deportistas olímpicos, González apuntó: “Aquí hubo un acto de discriminación separando lo que son los atletas olímpicos de los paralímpicos con respecto de los que se clasificaron a los juegos de Tokio 2021 y los que tienen muchas chanches todavía de conseguirlo, sobre todo, lo que hace referencia a marcas.

“No extraña; pero, hay un retroceso porque como sabrán el deporte paralímpico esta fuera de lo que es el Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), una omisión maliciosa cuando fue creado. Ahí, no tenemos aún representación para los atletas paralímpicos y esto va en concordancia de lo que fue la decisión que se tomó; pero, la estamos peleando aunque hubo un rechazo a una nota que publicó (Carlos Alberto) Beto Rodríguez, referente indiscutido del movimiento paralímpico (también entrenador y ex titular del Copar). Pero, ya semana se envió una nueva nota al Inadi porque no tenemos una claridad de lo que va a pasar con las determinaciones que se tomaron.”

Además, añadió: “Los atletas en su mayoría se expresaron ofendidos por esta resolución empezando por el cordobés Gustavo ‘Lobito’ Fernández, tenista de los Grand Slam en silla de ruedas”.

González también se explayó sobre la situación que atraviesan los deportistas chaqueños con futura presencia en Tokio. “En nuestra provincia, Ángel Deldó (conforma el plantel de Los Murciélagos) tiene su pasaporte asegurado mientras que Valeria Jara (velocidad en silla de ruedas) y Matías Puebla (atletismo) están dentro de los deportistas con muchas chances, además de Daniela Giménez (natación), quien vive en Buenos Aires”.

“Es por ello que deben redoblar esfuerzos para entrenar. En Santa Fe, se consiguió un permiso provincial para que puedan entrenar los paralímpicos. La lucha de los deportistas con discapacidades por lograr igualdad y equidad no es nueva, en Chaco y en el país”, finalizó.