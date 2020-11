Piluquitos lanzó la campaña navideña “Caja de los deseos”

La referente provincial del proyecto psicosocial, Nancy Canteros, dialogó con elDiario de la Región sobre esta nueva movida de Piluquitos, “se trata de una campaña navideña iniciada desde la Asociación en Buenos Aires, para que cada una de las referentes lo replique en cada una de las provincias. Esto consiste en la venta de los piluquitos, para la compra de juguetes; o bien esta la opción de quienes quieran donar un juguete nuevo, lápices, crayones, libros para colorear o cualquier tipo de objetos infantiles.

Todo lo recaudado será colocado en unas cajitas que estaremos armando hasta el 22 de diciembre, dado que en las vísperas de Navidad haremos entrega de los presentes a los niños del hospital Pediátrico (sector oncológico)”.

Canteros agradeció la disposición del director del nosocomio “Avelino Lorenzo Castelán”, el doctor Hugo Ramos, “agradezco la buena predisposición del director, con el cual me he comunicado personalmente

para consultarlo por la cantidad de chicos que había hospitalizados. Junto a la jefa de Oncología me brindaron las cifras estimativas para que yo sepa cuantas cajas debemos preparar para obsequiar”.

Por último, la referente local remarcó que pese a que el proyecto no pudo avanzar demasiado en la provincia por el contexto de pandemia, no querían dejar pasar las fechas festivas, “optamos por esta iniciativa navideña, ya que nos parece super importante poder acompañar desde la parte lúdica a los chicos, más si le sumamos que ha sido un año super complejo en todos los niveles por eso no queríamos estar ausentes”, finalizó.

CAJA DE LOS DESEOS

La campaña solidaria “Caja de los deseos” consiste en adquirir un “Piluquito” por un valor de $300. O Bien donar un juguete nuevo, lápices de colores o libros de cuentos infantiles.

El objetivo es poder recaudar juguetes, o dinero para poder comprarlos. Los mismos serán donados a los niños/as que se encuentran hospitalizados por tratamiento de cáncer.

Les recordamos que Piluquitos es una Asociación Civil que se encarga de Concientización del Cáncer Infantil.

Quienes deseen colaborar se ruega comunicarse al número: 3624 725564. (Referente; Nancy de Piluquitos en Chaco), o bien a la siguiente dirección de mail: lolynechaco@gmail.com

Esta campaña se llevará adelante hasta el día 22 de diciembre.

