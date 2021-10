Regularización de docentes interinos: «La postura de la UNNE es ilegal y carente de transparencia»

En la mañana de ayer, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNNE (Adiunne) se movilizaron hasta el rectorado de la universidad en reclamo por la postura tomada por las autoridades de no avanzar con la regularización de docentes interinos. Al respecto, la secretaria Adjunta del gremio, Marina Stein explicó a elDIARIO de la Región los pormenores del conflicto, “la regularización de educadores interinos es algo que se viene trabajando desde fines de 2019 en la Comisión Negociadora, es decir la paritaria local en la universidad”.

A su vez remarcó que esta condición es transitoria y no debería extenderse de dos o tres años como máximo. “En el Convenio Colectivo de Trabajo se establece que no puede superar esa cantidad de años. Establecimos esto porque previo a que se homologue la Ley en el 2015 era enorme la cantidad de educadores interinos con 15, 20 o hasta 30 años de antigüedad; es por esto que se acordó con el Ministerio de Educación que aquellos docentes con cinco o más años de antigüedad a esa fecha, pasaran a ser regularizados en concursos cerrados. De esa manera muchos docentes pasaron a ser titulares y regulares. Caso contrario, los que no cumplían con la antigüedad mínima quedaron en esa condición y hoy tienen entre ocho y nueve años de interinos”, afirmó.

ILEGAL Y SIN

TRANSPARENCIA

Stein remarcó que la UNNE se había comprometido a implementar concursos desde 2015 para regularizar la situación de los interinos, pero no han cumplido. “Desde los sindicatos docentes en las paritarias locales de 2019, venimos trabajando con los paritarios de la universidad en busca de acordar esta nueva regularización con los profesores que cumplían con la antigüedad mínima a diciembre de 2020, para que se abran concursos cerrados nuevamente. Incluso se redactó un proyecto de resolución, y en abril de este año se concretó el acuerdo donde firman tanto los representantes gremiales como los de la UNNE, comprometiéndose que el proceso de regularización iniciaba en junio 2021, ya estamos en septiembre y no ha pasado nada.

Además, nos enteramos el 10 de septiembre cuando nos volvimos a reunir por la paritaria local que las autoridades de la universidad se niegan a avanzar con la regularización de los profesores que pertenecen a las facultades, y que optan por avanzar con los interinos que trabajan en los jardines de infantes de la UNNE y aquellos que prestan labor en la Secretaria General porque estos no entraron en la regularización de 2015”.

“Esta negativa de la universidad es completamente ilegal, primero porque no puede borrar con el codo lo que escribieron con la mano en una paritaria local, lo cual quedó asentado en el Convenio Colectivo de Trabajo; pero además están vulnerando derechos y no respetan un compromiso ya asumido”, deslizó.

A su vez apuntó contra la falta de transparencia con la que se maneja la universidad en los listados de los docentes interinos, “desde los gremios pedimos por estas listas desde el 2020 para garantizar un proceso transparente, pero nunca nos las entregaron”.

Por último, Stein aseguró que desde Adiunne aguardan a ser convocados nuevamente por las autoridades de la UNNE, pero de no ser así acudirán a la Justicia.