Se reunen en la segunda audiencia conciliatoria trabajadores de Cultura y el Gobierno 

Hoy se retoma la mesa conciliatoria para intentar llegar a un acuerdo por el reclamo del personal de Cultura que se mantiene en pie con sus tres puntos: recomposición salarial, pase a planta y ley del sector.

El lunes, los trabajadores de cultura se reunieron con el gobernador Jorge Capitanich, el ministro de Economía, Santiago Pérez Pons y el presidente del Instituto de Cultura Francisco “Tete” Romero, junto al gremio UPCP. Se ratificó la decisión de mantener el presupuesto inicial destinado a cultura, sin contemplación de los reclamos. Por falta de acuerdo, la cartera económica propuso un cuarto intermedio para esta tarde a las 18.

El martes, los trabajadores se convocaron a asamblea donde debatieron sobre las medidas de fuerza que se vienen tomando hace 10 meses entre manifestaciones, paros y visibilizaciones dentro de la comunidad. El reclamo de los precarizados se centra en tres ejes: el pase a planta para el personal precarizado, la equiparación salarial y el tratamiento de la Ley de Cultura 2022.

En el perfil de Instagram @Culturaenlucha expresaron ante esta situación “nos convocamos a una nueva vigilia el jueves 8 a las 17 en Casa de las Culturas a la espera de los resultados de la reunión y de poder analizar conjuntamente como continuar”.

RECOMPOSICIÓN, REGULARIZACIÓN Y LEY

Adriana Swchartz, miembro del movimiento Trabajadores Precarizados Autoconvocados del del Instituto de Cultura especificó a elDIARIO los detalles de cada punto del reclamo. “El primer punto es pase a planta, y regularización laboral de los 230 precarizados – que se desempeñan en todas las áreas del instituto y la provincia-, el segundo es la recomposición y equiparación salarial, porque la brecha con los trabajadores de planta es gigantesca”, destacó Swchartz.

“Los trabajadores de planta tienen un sueldo muy bajo de entre $100.000 y $120.000, y nosotros un sueldo extra bajo de $51.000, hay una brecha de $60.000 insostenible” ratificó.

El tercer punto de reclamo es “el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de Carrera del Trabajador de Cultura, que se presentó en 2010, tuvo un poco de tratamiento en 2013 y en agosto de este año, se analizaron propuestas de todos los trabajadores, se reformuló y se presentó en mano de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Poder Legislativo” explicó Schwartz. Desde entonces el proyecto quedo en suspensión.

MENOS DE 1% DEL PRESUPUESTO

El proyecto de ley plantea que se cumpla el 1% del presupuesto provincial, destinado al financiamiento de sueldos, actividades y centros culturales de Chaco. Ese monto fue establecido en la ley de creación del instituto de Cultura, la cual establece que el presupuesto mínimo que debe destinarse al sector es 1%.

Sobre la situación de quienes trabajaron en masivos eventos culturales este 2022, como La Bienal de Esculturas y la Feria del Libro, contó que “el instituto se comprometió a pagar montos extra por esos trabajos y a la fecha no han cobrado. Igual que los y las docentes de talleres en centros culturales, todavía no cobraron el mes de agosto”. “¿Cómo vamos a llevar adelante las políticas culturales, si desde el vamos no están cumpliendo con lo que establece la ley?”.

“Ese mínimo nunca se cumplió, el 2015 cuando hubo mayor presupuesto, que fue 0, 45%” aseguró Adriana y añadió que “todos los años viene en baja, el año pasado fue de 0,33% y el presupuesto 2023 no va a superar el 0,40%”.

Otra de las cuestiones que planteó el Gobierno provincial es que el fondo faltante para llegar al 1% se compensa con dinero de la Nación y Lotería Chaqueña, “no es eso lo que dice la ley, esos son fondos extras”, explica Schwartz.

Al recibir la notificación para la audiencia de conciliación, uno de los sindicatos que nuclea al plantel de cultura ordenó levantar el paro que llevaban los trabajadores durante 15 días ininterrumpidos. “Plantearon que era un acto de buena voluntad hasta tener respuestas. Las actividades ahora se retomaron, pero no estamos al 100%, estamos evaluando y esperando”.

“La única respuesta del gobernador fue no dar respuestas, dijo que desconocía la situación del Instituto, que no va a haber pases a planta, y va mantener firme lo que ya está presupuestado para el 2023, así que la verdad, fue absolutamente negativa. Pero con esta situación no podemos proyectar nada” denunció la hacedora cultural.