Trabajadores de Sameep denunciaron “un parque automotor destruido”

Daniel Rivero, delegado del Sindicato de Obras Sanitarias de Chaco (Sosch) dialogó con elDIARIO de la Región sobre un accidente ocurrido en la tarde de ayer a trabajadores del sector de cloacas de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (Sameep).

“Durante la jornada de trabajo, a uno de los móviles se le salió la rueda, con el peligro que eso implica. Gracias a Dios no pasó a mayores, no hubo que lamentar heridos, pero entendemos que conlleva una gravedad tremenda, y no queremos que pase inadvertido, sino que tome la dimensión que corresponde”, describió.

En ese marco, detalló que “esta situación la venimos denunciando hace mucho tiempo. Es una vergüenza. Son compañeros que arriesgan su vida y también la de terceros. Unos compañeros pudieron filmar, desde arriba de un tanque, al parque automotor de la empresa, que está destruido. Los directivos no pueden, no saben, no quieren o no entienden que hay que renovar los vehículos”.

“Toda la publicidad que la empresa pretende mostrar a la sociedad, dista mucho de la realidad. Venimos de la muerte de compañeros en Tres Isletas y en Vilelas en situaciones similares y eso nos preocupa demasiado. El directorio no escucha nuestros reclamos, y nosotros necesitamos inversiones en serio”, sumó.

FALTA DE INVERSIÓN

Asimismo, el sindicato emitió un comunicado en el cual expresaron: “Desde esta organización les venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo”, a la vez que reclamaron la “falta de inversión y recambio o baja de unidades que han cumplido su ciclo”.

En dicho documento, cuestionaron: “¿Tenía revisión técnica esa camioneta? ¿Quién autoriza, controla y supervisa las condiciones en qué están las camionetas, camiones o vehículos afectados al servicio, y si éstos reúnen las mínimas condiciones técnicas y de seguridad indispensables para no poner en riesgo la vida de los empleados?”.

Por último, recalcaron que “lo de hoy (ayer) es una muestra más de las pésimas condiciones en que se trabaja en Sameep. No se puede seguir saliendo a prestar servicio arriesgando la vida de los trabajadores y la de terceros. No se puede exponerlos así. Es un parque automotor obsoleto, descuidado y olvidado”.