Una abogada de Sáenz Peña brinda asistencia gratuita para víctimas de violencia de género

Romina Giorgieff Atanasoff, abogada de la localidad de Sáenz Peña, dialogó con este matutino sobre el abordaje gratuito que realiza en casos de mujeres víctimas de violencia machista. Con su estudio ubicado en la calle 33 entre 0 y 00 (depto 3) de la ciudad termal, trabaja junto a otros tres abogados para “brindar al cliente una atención y un acompañamiento durante todo el proceso, porque no en todos los casos es así”.

Sobre el tratamiento de los procesos judiciales de violencia de género, la letrada mencionó que “deberían ser tratados con la mayor celeridad posible. Si bien es cierto que son muchos casos de violencia, son muy pocas las mujeres que se animan a denunciar. Se sienten vulneradas a la hora de radicar la denuncia”.

“Una vez que la denuncia pasa la barrera de la sede policial y llega a la fiscalía, pasan meses. Es casos muy aislados, transcurre un mes. Tuve un caso hace poco que comenzó en marzo y luego de dos meses recién conseguimos la perimetral. Es un lapso muy amplio que podría haber pasado cualquier cosa” reprochó.

RADICAR Y RATIFICAR UNA DENUNCIA

Consultada por la diferencia entre radicar una denuncia y ratificarla, Atanasoff explicó que “La denuncia es el puntapié inicial para cualquier tipo de proceso. Luego de eso, en estos casos, la mujer va a pasar a fiscalía y será llamada a una audiencia para ratifique lo denunciado. Hay un número muy amplio en que las mujeres no concurren nuevamente, y como no ratifican, no tenemos la potestad de atenderlas como clientes. Es muy importante que la rectifique, porque si no el caso pasa a archivo”.

LA DIFICULTAD DE ROMPER EL VÍNCULO

En algunos casos, es la misma denunciante la que rompe la perimetral que impuso contra su agresor. Sobre esto, Giorgieff aseguró que “Es muy difícil contar con el vínculo. Ahí es donde juega un rol importante es acompañamiento psicológico, para que salga de ese círculo”. También comentó sobre el maltrato económico. “Es lo que las frena muchas veces, con la incógnita ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir?” sumó.

En cuanto a la diferencia de condenas entre casos de violencia física o psicológica, mencionó la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. “Dentro de ese marco normativo está la diferenciación entre ambas penas. De todas maneras, sabemos que las heridas físicas se curan, pero las psicológicas son las que perduran durante años o toda la vida si no son atendidas” precisó.

TAMBIÉN HOMBRES

Por otro lado, la abogada informó que “Hay un gran porcentaje de hombres vulnerados que también son víctimas. Ellos ni siquiera se asoman a una dependencia policial a radicar una denuncia”.

FALTA DE CAPACITACIÓN EN LAS LOCALIDADES

“Sáenz Peña no está preparado para abordar el tema de violencia de género. Es lamentable, porque son muchísimos los casos. En Resistencia, hay abogados que acompañan. Acá existe un organismo similar pero no tiene la publicidad ni la capacitación que falta en ese ámbito” observó.

Por último, invitó a toda persona que se perciba víctima de violencia y que resida en Sáez Peña o alrededores, a poder exponer lo que le sucede. “Desde mi rol, lo que hago es acompañar, asesorar, explicarle con términos que entiendan durante todo el proceso desde la charla previa y escucharlas, hasta que tomen la decisión de ir a la comisaría” cerró.